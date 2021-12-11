فضيحة مدوية .. اتهام المنسق السابق لبرشلونة بالاعتداء الجنسي على القاصرين !

فضيحة من العيار الثقيل تهز نادي برشلونة الإسباني، بوجود اهتمامات لمنسق كرة القدم للشباب بارتكاب العديد من جرائم الاعتداء الجنسي.

ألبرت بينيجيس، قرر الاستقالة قبل أسبوع، باعتباره الشخص المسؤول عن التحرش بأطفال قاصرين لمدة 20 سنة في برشلونة.

التحقيق الذي نشرته صحيفة "Ara" أكد أن المنسق السابق ارتكب جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين طوال فترته بالنادي الكتالوني.

وأوضحت أن هذا الاتهام تم توجيهه، بعد جمع شهادات أكثر من 60 طالبًا لبينيجيس عندما كان يعمل مدرسًا للتربية البدنية بالنادي.

وتم تفصيل كل الانتهاكات التي قام بها المتهم يوم الجمعة الماضية، بعد قيام إحدى الفتيات بالتقدم بشكوى إلى الشرطة.

ومن المتوقع أن يتم تقديم المزيد من الشكاوى الخاصة بهذا الأمر من بعض الطلاب الآخرين خلال هذا الأسبوع.

وبحسب إفادات الطلاب السابقين، فإن بينيجيس اعتاد القيام بأفعال منافية للآداب خلال فترته ببرشلونة، وأجبر الأولاد والبنات على دخول مكتبه وهو عارٍ .

جدير بالذكر أن المتهم قدم شهادته في هذا التقرير، وأكد أنه لا يعتقد أنه فعل شيئًا خاطئًا لكنه لن يكرر ما فعله.

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