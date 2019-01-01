شوبير يكشف كواليس اجتماع صلاح والمحمدي مع أبو ريدة للعفو عن وردة

شوبير يسرد 4 سيناريوهات لأزمة عمرو وردة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، على أن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا، عقدا جلسة مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، بعد انتهاء لقاء مصر والكونغو الديمقراطية، لمناقشة أزمة عمرو وردة.

منتخب مصر حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

شوبير قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت" اليوم الخميس: "صلاح والمحمدي طلبا من أبو ريدة العفو عن عمرو وردة، بعد قرار استبعاده من صفوف منتخب مصر".

أبو ريدة كان قد اتخذ قرارًا باستبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر نهائيًا، بعد موافقة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، بعد انتشار فيديو غير أخلاقي له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هل أنت مع عودة عمرو وردة مجددًا لمعسكر المنتخب المصري أم لا؟ 🤔 pic.twitter.com/qSycmSyd7u — جول مصر (@goaleg) June 27, 2019

شوبير تابع: "الجلسة عقدت بحضور صلاح والمحمدي وأبو ريدة، كما تواجد كرم كردي وأعضاء الجهاز الفني، بقيادة خافيير أجيري، واللاعبان طالبا بفرصة أخيرة لزميلهم عمرو وردة".

نائب رئيس اتحاد الكرة واصل: "أبو ريدة قرر عقد جلسة أخرى صباح اليوم من أجل حسم موقف اللاعب، وأن هناك العديد من السيناريوهات قد تحدث".

أحمد شوبير أردف: "أبو ريدة قد يتمسك بموقفه ويستبعد وردة نهائيًا، أو عودة اللاعب ومشاركته في يد الجهاز الفني، أو اعتذاره وتقديم دليل بأن الفيديو مُفبرك، أو عودته للمعسكر دون المشاركة في التدريبات".

عمرو وردة تقدم باعتذار رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد انتشار هذا الفيديو، مطالبًا بمنحه فرصة واحدة للظهور بشكل مغاير.