فضل يوضح موقف اتحاد الكرة من لائحة الاستبدال في الدوري المصري

الدوري المصري مشتعل في أسابيعه الأولى

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن لوائح القيد في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

يفتح القيد للأندية الشهر المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يتاح لأي ناد ضم لاعبين جدد حسب اللوائح المحددة من قبل الاتحاد المصري.

ويعاني الزمالك من كثرة الإصابات والغيابات ورحيل اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، مثل إصابة محمود عبدالرحيم جنش ومحمود عبدالعزيز وغيرهم ورحيل حمدي النقاز ومحمود عبدالمنعم كهربا.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية عن الاستبدال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة: "اتحاد الكرة يراعي بشكل كبير اللوائح الموضوعة مسبقًا من أجل الصالح العام ولن يتم إعادة النظر في أي منها من أجل أحد الأطراف".

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وتابع: "ملف الاستبدال للمصابين والهاربين لم يطرح نهائيًا خلال المرحلة السابقة على مائدة الاتحاد، ولن يطرح بأي شكل من الأشكال".

وشهدت المرحلة السابقة حالتين هروب من نادي الزمالك أحدهم كان محمود عبدالمنعم كهربا الذي انضم إلى فريق الأهلي.