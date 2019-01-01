فضل يتحدث عن شارة القيادة.. وموقف اللجنة الخماسية من حضور الجماهير

تحديات قوية تواجه اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة شارة قيادة منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة مع بداية مسيرة حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.

وحدثت أزمة كبيرة في منتخب مصر بسبب رغبة الجهاز الفني إهداء شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح باعتباره نجمهم الأول خلال الفترة الأخيرة، وهو ما رفضه أحمد فتحي لاعب الأهلي القائد بالأقدمية.

وقال فضل في تصريحات تلفزيونية: "ليس من شأننا أن نتدخل في أزمة الشارة، هذه الأزمة تخلص الجهاز الفني بقيادة حسام البدري فقط".

وأضاف: "ليس كل ما يقال في هذه الأزمة صحيحًا، ولكن نسعى لتوضيح الأزمات كل فترة عبر مؤتمر صحفي عن طريق رئيس اللجنة".

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وتابع فضل: "الجميع يلوم اللجنة الخماسية على أزمة عدم حضور الجماهير المباريات والموافقات الأمنية، فهذا حسب اللائحة يخص الأندية، فالحصول على الموافقة الأمنية ليس من مهامنا".

وتسعى اللجنة الخماسية في الفترة الأخيرة تسيير أعمال الاتحاد لحين انتخابات جديدة، وتعيين مجلس عقب رحيل أبو ريدة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.