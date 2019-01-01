فضل: عملنا يبدأ من اليوم وتم الاستقرار بشكل رسمي على كل مجموعة

مدير البطولة يعد بالكثير

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى محمد فضل، مدير البطولة، سعادته بنجاح حفل تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، والذي جاء تحت سفح الأهرامات.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن مجموعات الـ6 في البطولة التي تحمل رقم 32، وتشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة.

وقال فضل عقب نهاية الحفل: " أهم شيء أن مصر في مجموعة جيدة، الحمد لله ربنا كملها على خير اليوم سار بالشكل الجيد يعطي مسؤولية كبيرة لتكمل بشكل أعلي بدأنا من اليوم، بعد القرعة تسكين المنتخبات لتشاهد أماكنها والمسافات بسبب الوقت ضيق".

وواصل: "نعمل كثيرًا من أجل إخراج البطولة بشكل جيد تم الاستقرار بشكل رسمي كل مجموعة ستكون في مكانها، لا يوجد راحة سنعمل على حسن استقبال الضيوف بأدق التفاصيل".

الأنظار تتجه صوب القارة السمراء 👀



قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية.. مباريات قوية في انتظار المنتخبات العربية 🏆👇 pic.twitter.com/qFj5yy18Ly — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وعن عملية بيع التذاكر: "ستكون مع جهة سيادية وسيكون فيه منافذ بيع أونلاين، بالإضافة إلى أنه سيكون بعض التذاكر مع الرعاة الرسميين للبطولة وسيكون الكشف عن نظام بيع التذاكر من يوم 15 إلى 20 وسيكون هذا أساس لما بعد البطولة، سيتم الكشف عنه في موعده".

وستبدأ البطولة في الحادي والعشرين من يونيو المقبل أي ما يزيد عن شهرين من الآن، والتي تقام في مصر للمرة الخامسة.