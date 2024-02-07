فضل حجازي عليه .. ميدو: صلاح لا يصلح كقائد والدليل عند ليفربول

هجوم لاذع من نجم هجوم مصر السابق على قائد المنتخب المصري

شن أحمد حسام ميدو هجومًا لاذعًا على محمد صلاح قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي مؤكدًا أنه لا يصلح لحمل شارة القيادة وما قدمه لبلاده لا يُقارن أبدًا بما فعله ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ميدو اعتاد إثارة الجدل بتصريحاته، وقد تحدث خلال بودكاست "اللي متقالش" عن دور صلاح مع المنتخب الوطني مؤكدًا أنه لم يصل أبدًا لما قدمه ميسي ورونالدو لمنتخبي الأرجنتين والبرتغال على الترتيب.

وأضاف حول حمله شارة القيادة "هل ميسي أو رونالدو كقادة لمنتخبي الأرجنتين والبرتغال مثل صلاح كقائد لمصر؟ هل ما قدماه لمنتخبي بلادهما يُشبه ما قدمه صلاح للمنتخب؟ صلاح تطور على صعيد قوة عقليته كثيرًا بعد خروجه من مصر لكن كقائد! هو ليس قائد أبدًا والدليل عدم منحه شارة القيادة في ليفربول أبدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "اسأل نفسك لماذا لم يحمل صلاح شارة قيادة ليفربول أبدًا؟ ولا تقل أن الإجابة لأنه لاعبًا أجنبيًا فهذا الأمر غير موجود في الكرة الإنجليزية والأدلة كثيرة، صلاح تأثر سلبًا بتحوله لقائد المنتخب، كان سيكون أكثر حرية وأقل ضغوطات لو ظل دون تلك الشارة".

أتم "البعض سيتهمني بالغيرة من صلاح لكن هؤلاء مجموعة من المرضى. أنا لا أتخيل أن أحمد فتحي بقيمته وتاريخه الكبير يترك شارة القيادة لصلاح، هذا مثل أن يتخلى حسام حسن عن دوره كقائد لأحمد حسن، أمر صعب أن يُصدق، تلك الأمور خط أحمر وتغيير في العادات المتبعة منذ سنوات، ولا يجب المقارنة بحالة ميسي ورونالدو لأن الوضع مختلف تمامًا، فالثنائي شخصية وعقلية مختلفة تمامًا عن صلاح. صلاح لو كان قائدًا لليفربول لم يكن سيقدم نفس الأداء القوي، هو من اللاعبين الذين من الصعب عليهم حمل شارة القيادة".

ميدو ختم حديثه بالإشارة إلى أن أحمد حجازي نجم الاتحاد السعودي هو الأحق بحمل شارة قيادة المنتخب المصري ومعه حارس المرمى محمد الشناوي، بقوله "لا يمكن أن يحمل صلاح شارة القيادة في ظل وجود الشناوي وحجازي في الملعب، حجازي تحديدًا قائد الاتحاد أحد أعرق أندية السعودية".