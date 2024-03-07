الفضائح والكرة الإيطالية علاقة لا تنقطع أبدًا!

لا تتوقف الفضائح والتحقيقات مع المسؤولين عن كرة القدم في إيطاليا أبدًا! وقد ظهرت واحدة جديدة للعلن اليوم خاصة بغسل الأموال والاختلاس.

وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية أكدت التحقيق مع جابرييل جرافينا رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي في روما اليوم الخميس بتهمة الاختلاس وغسل الأموال.

جرافينا توجه للمدعي العام بنفسه مع محاميه للحديث معه حول قضية أخرى تدور أحداثها في بيروجيا وتتعلق بالحصول على معلومات خاصة بكبار الشخصيات والسياسيين الإيطاليين والذي هو أحدهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المسؤول الأول عن كرة القدم الإيطالية فوجئ وهو هناك بطلبه للتحقيق في قضية أخرى فُتحت قبل ساعات فقط، وتخص بيع حقوق الدوري الإيطالي، الدرجة الثالثة، عام 2018 حين كان هو رئيس الليجا برو.

الأمر يتعلق كذلك ببيع مجموعة من الكتب القديمة بآلاف اليوروهات، ورغم أن عملية البيع لم تتم في النهاية إلا أن جرافينا تلقى مبلغًا كبيرًا كوديعة غير قابلة للاسترداد، وقد ربط المحققون بين ذلك وبين شرائه لمنزل في ميلانو مملوك الآن لابنة شريكه.

وأكدت صحيفة لا ريببليكا الإيطالية أن جرافينا أدلى بأقواله وأوضح موقفه من تلك القضية وغادر.