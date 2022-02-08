فشل في إنقاذ يونايتد ورقم تاريخي سلبي .. ماذا قدم رونالدو أمام بيرنلي

شارك النجم كريستيانو رونالدو، كبديل في مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر يونايتد، بهدف لمثله أمام بيرنلي، ليصل الشياطين الحمر إلى النقطة 39 في المركز الخامس من ترتيب البريميرليج.

واستمر رونالدو في حالة العقم التهديفي التي يعاني منها منذ بداية العام الجديد 2022، حيث لم يسجل للمباراة الخامسة على التوالي.

فيما يلي نستعرض سويًا أبرز وأهم أرقام رونالدو في مواجهة بيرنلي:

شارك رونالدو في المباراة كبديل ولمدة 22 دقيقة، لمس الكرة خلالهم تسع مرات، وأخرج ست تمريرات منهم خمسة بشكل صحيح، وكان منهم كرة طولية واحدة، ولم يصنع أي فرصة للتسجيل.

رونالدو في مباراة الليلة لم يسدد إلا تسديدتين فقط وكانا خارج المرمى، كما أبعد دفاع أصحاب الأرض تسديدة من صاروخ ماديرا.

وعلى مستوى التدخلات والالتحامات، فاز الأسطورة البرتغالية بالتحامين هوائيين من أصل أربعة التحامات شارك بها.

وكانت مباراة الليلة هي الخامسة على التوالي التي يفشل رونالدو فيها في التسجيل، ليحقق رقمًا سلبيًا لم يحققه منذ 12 عامًا، عندما كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد، عندما كانت أطول فترات غاب فيها رونالدو عن التسجيل، في نهاية أول موسم له مع الميرينجي، ومعهم أول ثلاث جولات من الموسم التالي بالإضافة لمباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أياكس.