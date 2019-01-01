بسبب فشل صفقة ليفربول - نبيل فقير يقرر تغيير وكيل أعماله

هل يرحل فقير عن ليون في الصيف المقبل بعد تغيير وكيل أعماله؟

قرر نبيل فقير، قائد ليون الفرنسي، تغيير وكيل أعماله قبل سوق الانتقالات الصيفية مما يرجح إمكانية مغادرة الفريق خلال الفترة المقبلة.

فقير كان قريبًا من الانضمام إلى ليفربول في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفية: "قرار الانتقال يعود إلى فقير، ولكن عليه البحث عن وكيل أعمال آخر للتفاوض حول البقاء أو الرحيل".

وتابع: "علاقتي قوية باللاعب وكذلك رئيس ليون، جان ميتشل أولاس ولكن العلاقات الإنسانية أمر يختلف عن العمل".

⚠️ دراسة حديثة: 90% من مشجعي كرة القدم يفضلون يوم السبت عن أي يوم آخر في الأسبوع! ⚽️ pic.twitter.com/CdkFHo6Oe1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

واختتم: " التفاوض مع الفرق الكبرى ليس أمرًا سهلًا وهناك متطلبات محددة تجعل الانتقال إلى فريق كبير أمرًا معقدًا".

جدير بالذكر أنّ عدد من أندية الدوري الإنجليزي مثل تشيلسي وإيفرتون في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب.