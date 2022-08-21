فشل رحيل ديباي وتعثر أوباميانج.. برشلونة يفشل في التخلص من مهاجميه

برشلونة حتى الآن لا يستطيع تسجيل كوندي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن فشل صفقة انضمام مهاجم نادي برشلونة ممفيس ديباي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي في اللحظات الأخيرة.

كما أوضحت أيضًا أن صفقة رحيل النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لا تسير بشكل سريع لكن المفاوضات لا تزال جارية بين الفريق الكتالوني ونادي تشيلسي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة يحاول التخلص من الثنائي الهجومي بأسرع طريقة ممكنة لأجل تسجيل جول كوندي في القائمة والتعاقد مع ماركوس ألونسو.

عملية انتقال أوباميانج

أوضح التقرير أن صفقة انتقال قائد آرسنال السابق إلى فريق تشيلسي ستكلف خزائن البلوز حوالي 15 مليون يورو، وهو الأمر الذي يساعد برشلونة الذي يحاول موازنة الأمور المالية.

وبالتالي يتمكن البلوجرانا من تسجيل المدافع المنضم حديثًا للنادي، جول كوندي، الذي يتدرب حاليًا مع الفريق الكتالوني لكنه لا يستطيع المشاركة.

كما أضاف التقرير أن الحديث في عملية الرحيل إلى إنجلترا قد توقف يوم السبت، لكن الصفقة لا تزال جارية ولم تفشل بصورة نهائية بعد.

كما أشار تقرير موندو إلى فصل صفقة انتقال ماركوس ألونسو من البلوز لبرشلونة عن عملة بيع أوباميانج، وذلك لتدفق الأموال من صفقة مستقلة ستساعد برشلونة في تطبيق عملية "اللعب النظيف".

تعثر صفقة ديباي

كان كل شيء جاهزًا في إيطاليا للإعلان عن انضمام المهاجم الهولندي لصفوف فريق يوفنتوس، لكن الأمور قد توقفت في اللحظات الأخيرة.

وبحسب ما أوردته قناة "سكاي إيطاليا" فإن الصفقة قد تعطلت بسبب الراتب الكبير الذي طلبه ممفيس ديباي للموافقة على الرحيل للبيانكونيري.

الأمر الذي دفع يوفنتوس إلى البحث في بدائل مختلفة، مثل ماركو أرناوتوفيتش من بولونيا أو أركاديوش ميليك من فريق مارسيليا الفرنسي.

جدير بالذكر أن الهولندي يتواجد في قائمة برشلونة المشاركة في لقاء ريال سوسييداد بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الليلة.