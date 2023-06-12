فشل بيب جوارديولا انتهى أخيرًا؟ تصرف غير متوقع من جوليا روبرتس تجاه مدرب مانشستر سيتي

الممثلة الأمريكية قامت بتصرف غير متوقع تجاه جوارديولا..

يبدو أن فوز الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-23 لم يكن حدثًا سعيدًا له فقط على المستوى المهني، بل على المستوى الشخصي أيضًا.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن جوارديولا تلقى تهنئة من الممثلة الأمريكية الشهيرة جوليا روبرتس بعد التتويج بلقب دوري الأبطال على حساب إنتر الإيطالي.

جوليا روبرتس كتبت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "أبارك لجوارديولا على قيادة فريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا"، مع صورة للمدرب الإسباني وهو يقبل الكأس.

ويأتي ذلك بعدما اعترف جوارديولا في وقت سابق بإحباطه لأن جوليا روبرتس، التي يعتبرها مثلًا أعلى له، فضلت زيارة مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي عندما كانت في إنجلترا، رغم نجاحات فريقه الكبيرة خلال تلك الفترة.

تصريح جوارديولا كان بعد فوز فريقه على لايبزيج الألماني بنتيجة 7-0 في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال، حيث أكد بصورة صادمة أنه يرى نفسه فاشلًا بسبب ما قامت به روبرتس.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق الثلاثية في موسم 2022-23 بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، ثم أخيرًا دوري أبطال أوروبا.