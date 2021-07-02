فشل إداري أم سوء حظ؟ .. أزمة كبيرة تُواجه الأهلي في تونس

الأهلي يُقيم معسكره المغلق في تونس

يستعد الأهلي للسفر إلى تونس لإقامة معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد من الدوري السعودي، والذي سيبدأ في الـ11 من يوليو الجاري إلى الـ31 من نفس الشهر.

الأهلي مازال يُحاول إنهاء أزمة ديونه المقدرة بـ124 مليون ريال سعودي والحصول على شهادة الكفاءة المالية ليستطيع قيد لاعبيه الجدد في قائمة الموسم القادم، خاصة بعد التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير.

ما هي أزمة الأهلي في تونس؟

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن أزمة يعيشها النادي تخص تنظيم المباريات الودية خلال معسكره الخارجي في تونس، إذ لم تُنه إدارة الكرة الاتفاق سوى على مباراة واحدة أمام النجم الساحلي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الكرة في النادي تُواجه أزمة حقيقية في الاتفاق على مباريات ودية في تونس، خاصة في ظل حظر التجوال الذي فرضته البلاد لمواجهة جائحة كورونا.

الأهلي راسل عدة أندية للاتفاق على مباريات ودية حسب طلبات المدرب بيسنيك هاسي، ومنها الصفاقسي والأفريقي، لكن لم يصله أي رد حتى الآن.

الفريق الجداوي مازال ينتظر رد تلك الأندية، وحال لم توافق سيكون النادي مهددًا بإقامة المعسكر الخارجي دون أي مباريات ودية مما سيؤثر كثيرًا على مرحلة الإعداد.

اختيار تونس .. فشل إداري أم سوء حظ؟

اختيار تونس لإقامة معسكر الأهلي الخارجي صاحبة علامات استفهام كثيرة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا من جديد واتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الاحترازية مؤخرًا أبرزها حظر تجوال يمتد من الثامنة مساءً حتى الخامسة بعد فجر اليوم التالي.

الإدارة الأهلاوية اتخذت قرارًا بإقامة معسكر الفريق في تونس رغم علمها بتلك الإجراءات التي بالتأكيد ستؤثر على اللاعبين والجهاز الفني، كما أن فرصة تعرض أفراد البعثة للإصابة بفيروس كورونا ستكون كبيرة في ظل تفشيه في الدولة الأفريقية.

هذا يُعطي دلالة على أن التخطيط للمعسكر من جانب الإدارة لم يكن سليمًا، إذ كان الأفضل إقامة المعسكر في بلد أوروبي أو دولة استطاعت إحراز تقدم في ملف "كورونا"، أو حتى إلغاء فكرة المعسكر الخارجي والاكتفاء بالتدريبات والمعسكر الداخلي في السعودية.

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