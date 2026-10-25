فسر تلويحه بالوداع لجماهير أولد ترافورد.. كاريك يكشف مستقبله في مانشستر يونايتد!

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نفى مايكل كاريك بشدّة أن تكون جولته حول ملعب أولد ترافورد عقب المباراة بمثابة وداع عاطفي لجماهير مانشستر يونايتد، لكن المدرب الذي يواجه ضغوطًا كبيرة اعترف صراحةً بأنه غير متأكد إطلاقًا من مستقبله على المدى الطويل مع النادي، وذلك عقب الهزيمة المذلّة 3-0 على أرضه أمام بورنموث، وهي الهزيمة التي مدّدت سلسلة النتائج السلبية المحبطة دون أي انتصار في جميع المسابقات إلى ثماني مباريات.

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مواجهة الضغوط المتصاعدة

يعيش مانشستر يونايتد حالة من الأزمة بعد تلقيه هزيمة كارثية بثلاثية نظيفة أمام بورنموث يوم الأحد. وتعني هذه الخسارة أن النادي بات بلا انتصار منذ ثماني مباريات. وفي حديثه إلى Sky Sports، تطرق كاريك إلى التكهنات المحيطة بمنصبه.

وقال كاريك: "إنه موقف صعب، ولا مجال للهروب منه. أما كيف يبدو الأمر وما الذي سيأتي لاحقًا، فأنا حقًا لا أعرف. سأبذل دائمًا قصارى جهدي من أجل النادي، ولن أغيّر ذلك الآن. أحب ما أقوم به وأشعر بالمسؤولية، وعلينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث."

نفي جولة الوداع

بعد صافرة النهاية، أكمل كاريك جولة حول أرضية الملعب، مصفّقًا للجماهير التي رددت اسمه رغم الأداء الكارثي. غير أن كاريك سارع إلى نفي ما قيل عن أنه كان يودّع.

"لم يكن ذلك وداعًا مني. تنتابني مشاعر متضاربة، فأنا أشعر بما يمر به لاعبيّ، إنهم يجتازون فترة صعبة. بعض هذا يمكننا المساعدة فيه، وبعضه الآخر يتفاقم فيه الموقف، واللاعبون يشعرون بذلك في الوقت الحالي. مشاعر متضاربة لرؤية الجماهير تتفاعل بتلك الطريقة. وجود هذا الارتباط مع الجماهير يبعث على مشاعر متضاربة، وسيحتاج الأمر إلى بعض الوقت كي أستوعبه، لكنني بالتأكيد أقدّر دعمهم. هذا هو الموقف الذي نحن فيه، ولم نحقق نتائج أو أداءً بالمستوى الكافي."

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غرفة ملابس محطّمة

جاءت نتيجة مباراة بورنموث لتختم أسبوعًا مدمّرًا لمانشستر يونايتد، الذي كان قد تعرّض لهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف أمام كومو في دوري أبطال أوروبا قبل أيام قليلة فقط. وأقرّ كاريك بالأثر الثقيل الذي خلّفته هذه النتائج على فريقه. واعترف كاريك قائلًا: "لم تكن طريقة لطيفة لإنهاء المباراة. كان يومًا صعبًا بالنسبة لهم، ودخلنا المباراة ونحن مهزوزون بعض الشيء، وكان بإمكانك أن تشعر بذلك على أرض الملعب."

"إنهم يتألمون حقًا، اللاعبون، أولئك الذين تحدثت إليهم. ليس شعورًا لطيفًا أن ترى خيبة الأمل، لكن عليك أن تتقبّلها، فهذا هو الموقف الذي نحن فيه حاليًا."

ما الذي ينتظر مانشستر يونايتد؟

مع عجز مانشستر يونايتد عن الفوز بأي مباراة في الدوري على أرضه منذ أغسطس، قد تمثّل المباريات المقبلة منعطفًا حاسمًا. وتواجه إدارة النادي ضغوطًا هائلة لاتخاذ قرار نهائي بشأن فترة كاريك قبل مباراتهم المهمة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



