فساد السوبر الإسباني.. القضاء يعتقد أن روبياليس "حصل على أرضٍ في السعودية"!

4 ساعات أمام المحكمة

تتواصل التحقيقات في قضية الفساد المتعلقة بإقامة بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، والمتهم فيها رئيس اتحاد الكرة السابق لويس روبياليس وآخرون.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن قاضية التحقيق تعتقد أن عقد كأس السوبر تضمن "أرضًا في السعودية لروبياليس"، من أجل "إدارة لاحقة لأعمال الفنادق".

وتشتبه القاضية في أن العقد الذي انتهى بمنح السعودية حق استضافة كأس السوبر "ربما تضمن دفعة عينية لصالح روبياليس ومديرين آخرين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب الأمر الصادر، فإن روبياليس ملزم بالمثول شهريًا أمام المحكمة، كما عليه أن يطلب الإذن في كل مرة يريد فيها السفر خارج البلاد.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر، إن روبياليس نفى الحصول على "أي عمولة عينية أو أي شيء مختلف عن العقد"، وذلك في ظهور استمر أكثر من 4 ساعات أمام المحكمة.

كما نفى روبياليس تورطه في حصول شركة كوزموس، التي يمتلكها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة السابق، على 3 ملايين يورو، كعمولة من الجهات السعودية بخصوص عقد السوبر الإسباني، مشيرًا إلى أن "الأموال التي كسبها الاتحاد بهذا العقد أنقذت كرة القدم الإسبانية التي كانت ستموت في الجائحة".