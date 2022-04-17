فريق كرة قدم أوكراني يتطوع في الجيش لمحاربة روسيا!

كشفت تقارير صحفية أوكرانية عن تطوع فريق بريكارباتيا الذي ينشط في الدرجة الثانية في القوات المسلحة خلال الأيام الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول 1 2 3" والذي أكد أنه كان هناك بعض التردد فيما يتعلق بالانضمام للجيش الأوكراني من جانب عناصر الفريق.

وبحسب التقارير فذلك التردد كان بسبب عدم وجود أي تأهيل عسكري سابق بين أعضاء الفريق، وخوفهم من أن يمثلوا أعباء إضافية على الجيش الأوكراني.

بعد ذلك تدرب الفريق بشكل أولي على يد أحد الأشخاص من القوات المسلحة الأوكرانية، وأكد لهم أن تدريبهم بشكل إضافي في الجيش لن يمثل أي أعباء.

هذا التصريح من أحد عناصر القوات المسلحة منحهم دفعة إضافية وحوافز من أجل التطوع في الجيش الأوكراني.

Prykarpattya Football Club has joined the Armed Forces of Ukraine.

14 players and the team's coaching staff went to defend their homeland from Russia's military aggression.#StandWithUkraine

Source https://t.co/fP88MVJ38R pic.twitter.com/3pPx8OhA56 — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) April 17, 2022

وقام بالفعل 14 لاعبًا بالإضافة إلى مجموعة من المدربين في النادي بالتطوع في القوات المسلحة وتسلموا مهماتهم وملابسهم بالفعل.

جدير بالذكر أن العمليات الروسية في أوكرانيا كانت قد بدأت في الخميس الـ 24 من فبراير السابق ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا.