ماركوس سينيسي أمامه خيارات عديدة من الأندية. يمكن لمدافع نادي بورنموث أن يوقع عقدًا مجانًا مع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الموسم الحالي، في حين أن توتنهام هوتسبير قد أبدى اهتمامًا ملموسًا به. لكن ناديه السابق فينورد يشعر بالاستياء، لأن نسبة عائدات إعادة البيع التي تم الاتفاق عليها منذ سنوات لن تدر عليه على الأرجح أي أموال.

كتب خبير سوق الانتقالات ماتيو موريتو يوم السبت أن وكلاء سينيسي على اتصال وثيق مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وبالتالي توتنهام. ويؤكد موريتو أن "فرص الأندية الأخرى أقل بكثير".

انتقل سينيسي في صيف 2022 من فينورد إلى بورنموث، الذي دفع ما لا يقل عن خمسة عشر مليون يورو، حيث سرعان ما أصبح لاعباً أساسياً. وقد خاض حتى الآن 122 مباراة مع "الكرز"، الذي حقق مفاجأة يوم السبت، بوجود سينيسي في قلب الدفاع، أمام المتصدر أرسنال (1-2).

خلال المفاوضات بين فينورد وبورنموث، فرض نادي روتردام نسبة 15% من عائدات أي صفقة بيع مستقبلية. في السنوات الماضية، بدا أن فينورد يستفيد من ذلك، عندما ارتبط اسم سينيسي بـ يوفنتوس، من بين أندية أخرى.

لكن البيع لم يتم أبدًا، ويبدو أن تمديد العقد بعيد المنال في الوقت الحالي. سينيزي البالغ من العمر 28 عامًا لديه العديد من الخيارات من الأندية، وقد أعرب سابقًا عن رغبته في الانتقال. يبدو أن توتنهام خيار محتمل فقط إذا تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سينيسي، الذي خاض حتى الآن ثلاث مباريات دولية مع الأرجنتين، انضم إلى الدوري الهولندي في عام 2019. مع فينورد، الذي دفع حوالي سبعة ملايين يورو إلى سان لورينزو، سرعان ما أصبح لاعباً أساسياً.

لم يفز بأي ألقاب خلال فترة وجوده في دي كويب، لكن سينيسي كان عنصراً أساسياً في الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري المؤتمرات في مايو 2022.