فريق درجة ثالثة يسخر من مانشستر يونايتد: سجلنا في أنفيلد هذا الموسم!

سخر فريق شروزبري تاون الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة من نادي مانشستر يونايتد بعد هزيمة الفريق الآخر برباعية يوم أمس في ملعب أنفيلد على يد ليفربول.

حيث تعرض الشياطين الحمر لهزيمة ثقيلة من غريمه التقليدي اعتبرها رالف رانجنيك مدرب الفريق بأنها مذلة على حد وصفه.

ولم يسجل فريق مانشستر أي هدف في المباراة، وهو ما يختلف عن وضعية نادي شروزبري الذي سجل في شباك ليفربول في ملعبهم هذا الموسم.

ماذا حدث؟

نشر مشجع لليونايتد في وقت مبكر من المباراة قائلاً: "نحن نبدو مثل شروزبري تاون في أنفيلد".

We scored at Anfield this season. You didn’t. Levels. https://t.co/ttqZAfLnpj — Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) April 19, 2022

ليرد حساب النادي ساخرًا: "سجلنا في أنفيلد هذا الموسم. أنت لم تفعل. مستويات".

حيث أن فريق شروزبري قد خسر من ليفربول هذا الموسم في ملعب أنفيلد بنتيجة (4-1)، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان مدافع الريدز فيرجيل فان دايك قد ذهب للاعبي فريق المنافس لتحيتهم بعد اللقاء بسبب أدائهم المميز وقتها.

مانشستر في مهب الريح

فريق الشياطين الحمر خسر لقاء القمة بنتيجة (4-0) مع خسارته مباراة الذهاب في أرضه بنتيجة (5-0) ليكون بذلك قد تلقى 9 أهداف دون التسجيل من أي محاولة.

ويعاني اليونايتد من موسم متذبذب بشكل عام، لكن وضعيته أمام ليفربول هذه الفترة كانت مذلة ومهينة كما وصفها مدرب الفريق رانجنيك.

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