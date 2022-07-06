فريق آخر يرفض رونالدو .. بايرن ميونخ يقول لا لكريستيانو!

أوليفر كان يوضح موقف البايرن من ضم رونالدو

كشف المدير التنفيذي لفريق بايرن ميونخ عن موقف فريقه النهائي من ضم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الصيفية.

حيث كانت التقارير تشير في الفترة الماضية إلى إمكانية رحيل صاروخ ماديرا عن نادي مانشستر يونايتد إلى العملاق البافاري.

وتحدث أوليفر كان مع مجلة "كيكر" الألمانية وعبر عن وجهة نظر النادي الألماني في فكرة ضم مهاجم الشياطين الحمر المخضرم.

ماذا قال عن ضم رونالدو؟

استبعد أوليفر كان فكرة ضم المهاجم كريستيانو رونالدو، حيث يرى مدير بايرن ميونخ أنه لا يناسب "فلسفة" الفريق الألماني.

حيث أوضح المدير التنفيذي للعملاق البافاري: "بقدر ما أقدر كريستيانو رونالدو كواحد من أعظم اللاعبين، فإن الانتقال لن يتناسب مع فلسفتنا".

ويبدو أن كان قد أنهى بصورة رسمية فكرة انتقال الدون إلى بايرن، لكن من الوارد أيضًا أن تكون تلك التصريحات ليست نهاية القصة.

ماذا عن موقف رونالدو مع اليونايتد؟

أوضحت التقارير أن رونالدو تغيب عن تدريبات فريق مانشستر يونايتد لليوم الثالث على التوالي متحججًا ببعض الظروف الأسرية.

وكانت الأنباء قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة الدون لمغادرة فريق الشياطين الحمر هذا الصيف.

ويأتي ذلك بعد فشل اليونايتد في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بجانب عدم جلبهم لصفقات جديدة مرضية للنجم البرتغالي.

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