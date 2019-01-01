فريزر يوجه صدمة قوية لأرسنال ومانشستر يونايتد

اللاعب ارتبط بالرحيل عن بورنموث هذا الصيف

كشف ريان فريزر جناح نادي بورنموث الإنجليزي، أنه قد لا يرحل عن الفريق ويستمر معه لمدة موسم آخر.

النجم الاسكتلندي ارتبط إسمه بالانتقال للعديد من الأندية الكبيرة هذا الصيف، أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال.

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بعض الصحف الإنجليزية أكدت أن بورنموث يطالب الأندية الراغبة بضم فريزر، بدفع ما يبلغ من 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

اللاعب علق على مستقبله قائلاً:"الاحتمال الأقرب الآن هو استمراري مع بورنموث لعام آخر وبعدها سنرى ما سيحدث".

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وأضاف:"هذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحالي، لم يتحدث معي أحد بالنادي حتى الآن".

وتأتي هذه التصريحات كتلميح من فريزر بالبقاء مع بورنموث حتى يونيو 2020 عندما ينتهي عقده، وينتقل لنادي آخر في صفقة انتقال حر.