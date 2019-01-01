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الدوري الإنجليزي الممتاز

فريزر: مفاوضات أرسنال تشتت انتباهي

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Getty Images
ريان فريزر نجم فريق بورنموث يؤكد أن الحديث حول انتقاله لصفوف فريق أرسنال يؤثر على تركيزه بشكل واضح في الفترة الأخيرة.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد ريان فريزر نجم فريق بورنموث الإنجليزي أن الحديث حول انتقاله لصفوف فريق أرسنال في الموسم المقبل يؤثر على تركيزه بشكل واضح مع فريقه الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يريد تقديم أفضل ما لديه مع بورنموث فيما تبقى من الموسم الجاري، وألا يظهر مشتتًا من جديد.

وقال فيريزر: "ربما لا تساعدني مفاوضات أرسنال، في عقلي الباطن أفكر حول الأمر وهذا ليس في يدي، كل ما أريد أن أفعله هو أن أستمر في القيام بعملي بأفضل شكل".

وأضاف: "أعتقد أن الشيء الأفضل الذي أستطيع أن أقوم به في الوقت الحالي هو أن أقدم أفضل ما لدي وأن أعود للتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز من جديد".

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وأكمل: "لا أريد أن أحظى بالمزيد من المباريات السيئة، أنا أحب النادي وأحب المدينة، لقد قلت من قبل أنني سأعيش هنا بعد أن أعتزل كرة القدم".

جدير بالذكر أن اللاعب نفسه كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة على سعادته بإرتباط اسمه بنادي أرسنال خلال الفترة الماضية.

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