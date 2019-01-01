فريزر: مفاوضات أرسنال تشتت انتباهي

ريان فريزر نجم فريق بورنموث يؤكد أن الحديث حول انتقاله لصفوف فريق أرسنال يؤثر على تركيزه بشكل واضح في الفترة الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ريان فريزر نجم فريق بورنموث الإنجليزي أن الحديث حول انتقاله لصفوف فريق أرسنال في الموسم المقبل يؤثر على تركيزه بشكل واضح مع فريقه الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يريد تقديم أفضل ما لديه مع بورنموث فيما تبقى من الموسم الجاري، وألا يظهر مشتتًا من جديد.

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وقال فيريزر: "ربما لا تساعدني مفاوضات أرسنال، في عقلي الباطن أفكر حول الأمر وهذا ليس في يدي، كل ما أريد أن أفعله هو أن أستمر في القيام بعملي بأفضل شكل".

وأضاف: "أعتقد أن الشيء الأفضل الذي أستطيع أن أقوم به في الوقت الحالي هو أن أقدم أفضل ما لدي وأن أعود للتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز من جديد".

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وأكمل: "لا أريد أن أحظى بالمزيد من المباريات السيئة، أنا أحب النادي وأحب المدينة، لقد قلت من قبل أنني سأعيش هنا بعد أن أعتزل كرة القدم".

جدير بالذكر أن اللاعب نفسه كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة على سعادته بإرتباط اسمه بنادي أرسنال خلال الفترة الماضية.