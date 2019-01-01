فريزر : 30 مليون إسترليني؟ لن يدفع أحد هذا المبلغ لضمي

الجناح الاسكتلندي ارتبط بالانتقال لأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد

يعتقد ريان فريزر جناح نادي بورنموث الإنجليزي، أنه لا يوجد أي نادي سيدفع المبلغ المطلوب للتعاقد معه هذا الصيف.

الجناح الاسكتلندي يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقده مع بورنموث، ومع توقف محادثات التجديد، يبدو رحيله وشيكاً عن الفريق.

أرسنال ومانشستر يونايتد وكذلك ليفربول، جميعها أندية مهتمة بضم اللاعب، وسط تقارير حول طلب بورنموث يتراوح بين 30 إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

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وقال اللاعب حول مستقبله:"لا أعتقد أن أي نادي سيدفع 30 مليون لضمي، نظراً لتبقي عام واحد فقط على نهاية عقدي".

وأضاف:"لم أتحدث مع إدارة بورنموث بخصوص مصيري منذ 7 أشهر، تقابلت مع إيدي هاو مدرب الفريق ولم نتطرق لمستقبلي".

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وتابع:"لو حدث شيئاً ما فكان سيحدث، وإذا لم أنتقل لأي نادي آخر، سأبذل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق الموسم القادم".



ومن جانبه رد بورنموث في بيان رسمي جاء فيه:"في سبتمبر 2018 تقدمنا بعرض لتجديد عقد فريزر، اللاعب ووكيله طلبا تأجيل المفاوضات لحين نهاية الموسم للتركيز مع الفريق".

واستكمل:"منذ تلك الفترة رغبتنا واضحة وأخبرنا فريزر ووكيله بها أننا نريد استمراره والعرض لا يزال على الطاولة".

يذكر أن فريزر نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 14 بقميص بورنموث الموسم الماضي، وهو ما لفت أنظار كبار البريميرليج تجاهه.