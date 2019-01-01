فريد يعترف بفشل موسمه الأول ويطمح في التحسن

فريد يتحدث عن تجربته مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم مانشستر يونايتد فريد إنه يعترف بكون موسمه الأول مع الشياطين الحمر أقل من مستوى التوقعات، مؤكدًا أنه كان ينتظر أكثر من ذلك.

وكان فريد قد تعرض إلى الكثير من الانتقادات بسبب عدم ظهوره بالشكل المنتظر خلال موسمه الأول مع مانشستر يونايتد.

وبعد موسم أقيل فيه جوزيه مورينيو، وتم تعيين أولي جونار سولشار خلفًا له، يستعد فريد لخوض الموسم الثاني له مع الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ يونيو ٢٠١٩

وقبل موسمه الثاني، قال فريد إنه يتطلع لمحو آثار الموسم الأول والظهور بالمستوى الذي تنتظره الجماهير منه في الموسم المقبل.

وأضاف: "أعترف بأنني لم أقدم ما أنتظر وما انتظرته الجماهير، ولكنني متحمس للموسم الجديد وأعتقد أنه لدي الكثير لأقدمه خلاله"

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يذكر أن فريد كان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من شاختار دونتسيك الأوكراني.