فريد مستعد لأي خصم في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد وطريق النهائي مازال طويلاً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى متوسط الميدان البرازيلي، فريد، تحمسه من أجل قرعة ربع النهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام غدًا في نيون السويسرية بمقر الاتحاد الأوروبي.

وتأهل مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بالفوز بفارق الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 3-3 في مجموع اللقاءين.

وتحدث اللاعب الذي يقضى موسمه الأول بقميص الشياطين الحمر عبر موقع النادي الرسمي عن قرعة الغد وهوية خصمه: "لا نستطيع اختيار من نلعب أمامه، في دوري الأبطال يتواجد الكبار وسيكون لدينا تحديات صعبة وخصوم أقوياء، وستكون هناك مباريات صعبة".

وتابع عن استعداده: "لكننا مستعدين لمن تجلبه لنا القرعة، سنقدم أفضل ما لدينا، سنذهب للفوز ونريد الفوز بلقب دوري الأبطال".

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وتأهلت 4 فرق إنجليزية إلى ربع النهائي، حيث ستجري القرعة غدًا لما تبقى من أدوار البطولة التي ستنتهي في الأول من يونيو المقبل.