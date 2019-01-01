فريد: مستعدون لموقعة وولفرهامبتون في الكأس

فريد يتحدث عن مواحهة مانشستر يونايتد أمام وولفر هامبتون وطموحات الفريق فيما تبقى من الموسم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرازيلي فريد لاعب مانشستر يونايتد إنه مستعد رفقة فريفه لمواجهة وولفر هامبتون الأسبوع المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على وولفرهامبتون غدًا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبخصوص مواجهة وولفر هامبتون، قال متوسط الميدان البرازيلي فريد إن مانشستر يونايتد مستعد للمواجهة وسيدخلها بدافع كبير.

وقال فريد: نمتلك فرصة كبيرة للتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، نحتاج إلى الحصول على لقب خلال الموسم الحالي حتى يكون دافعًا لنا"

🌟"زيدان الأنسب لريال مدريد"



مورينيو 🗣️ pic.twitter.com/gdYoWGNoTG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لقد سجلت هدفًا في شباك وولفرهامبتون في الدوري، وكان أول أهدافي مع مانشستر يونايتد، لذا فأنا متفائل بهذه المواجهة"

وتابع: "لقد كنت سعيدًا بتلك اللحظة، خاصة وأنها جاءت تزامنًا مع ميلاد ابني الذي ولد بعدها بشهرين فقط، لقد كان أفضل إهداء أقدمه له في هذا الوقت"

كريستيانو رونالدو.. عن الشبح الذي يبدو مرعبًا تحت الضغط

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعادل أمام وولفرهامبتون في هذه المباراة، إبان حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.