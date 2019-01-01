فريد: علينا أن نخرس ونركز على العمل

لاعب وسط مانشستر يونايتد يرى الانتقادات على حق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد بالعمل على مواجهة الانتقادات الموجهة للفريق من لاعبيه القدامي، والتي اعتبرها حقاً لهم.

وقال فريد:"لديهم الحق في ذلك، لقد فازوا بالعديد من الألقاب مع النادي، يجب أن نخرس وأن نعمل في الملعب".

وأضاف:"بعض الانتقادات لا قيمة لها، ولكن البعض يمكنه منحي دروساً".

وأوضح:"أحب أن أقرأ ما يقوله الناس عني وعن أدائي، فهكذا يمكنني التحسن".

ويواجه الفريق انتقادات عدة وأسئلة جادة بشأن مستقبل المدرب الحالي أولي جونار سولشار.

يذكر أن الفريق جمع 9 نقاط فقط من 8 جولات في البريميرليج، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.