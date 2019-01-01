فريد: سولشار أعاد لي الثقة

مهاجم مانشستر يونايتد فريد ينهال بالمديح على مدربه سولشار

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد اللاعب البرازيلي فريد بمدربه في مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، وذلك رغم قلة مشاركاته مع الشياطين الحمر.

وقدم فريد إضافة ملحوظة وعوض غياب النجم الفرنسي بول بوجبا في المباراة الملحمية لمانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، والتي انتهت بالفوز بثلاثية مقابل هدف للشياطين الحمر وحجز بطاقة العبور لربع النهائي.

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وكان فريد قد انتقل لقلعة أولد ترافورد قادمًا من شاختار دونستيك مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، ولكنه لم يلعب سوى 12 مباراة بالبريميرليج حتى الآن منها 8 مباريات بدأها كأساسي.

ولكنه قال إنه تطور مع قدوم المدرب النرويجي أولي جونار سولشار خلفًا للمدرب البرتغالي مورينيو في ديسمبر الماضي.

وقال فريد في تصريحاته لقناة إي.إس.بي.إن: "عدم مشاركتي في المباريات كانت صعبة، سولشار ساعدني كثيرًا وتحدث معي هو وكاريك، هذا أعطاني المزيد من الهدوء والثقة ولقد أظهرت قدرتي على اللعب أمام أحد أفضل الفرق في العالم، لذلك أنا سعيد وثقتي بنفسي زادت".

كما علق اللاعب البرازيلي على مباراة باريس سان جيرمان وقال: "كانت هذه أفضل لحظة لي منذ قدومي لمانشستر يونايتد، كانت مباراة رائعة، لم ألعب مباراتين على التوالي منذ فترة طويلة، أتمنى أن أستمر في اللعب بانتظام".