نجم أرسنال السابق: فريد يمر بفترة سيئة بمانشستر يونايتد

جيلبرتو سيلفا نجم أرسنال السابق يؤكد فريد يعاني من فترة سيئة مع مانشستر يونايتد وينفي أن يكون قريبًا من الرحيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى جيلبرتو سيلفا نجم فريق أرسنال السابق ووكيل البرازيلي فريد لاعب مانشستر يونايتد، أن يكون لاعب وسط الشياطين الحمر قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيلفا وأكد خلالها أن اللاعب عانى من فترة صعبة في صفوف مانشستر يونايتد خلال الأشهر الماضية.

وقال سيلفا: "حقيقة أنه لا يشارك في المباريات جعلته شعر بقلق كبير، لكن ما أقوله له أن يستمر في العمل بشكل جاد يوميًا وأن يكون صبورًا، لأن النادي يمر بلحظات حرجة للغاية".

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وأضاف: "هناك العديد من الأمور حدثت له خلال تلك الأشهر الستة الأولى، لقد مر بطريقة معيش مختلفة بدوري مختلف ومع نادي تاريخي".

وأكمل: "اللعب لمانشستر يونايتد وحده يضع أي لاعب تحت ضغط هائل، ربما يكون ذلك الضغط هو ما يؤثر عليه في النهاية، وبعيدًا عن ذلك، هو يتعلم سريعًا".

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واختتم تصريحاته: "لا توجد أي إمكانية لمغادرة مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، عقده لمدة خمس سنوات ولن يرحل لأنه مر بعدة أشهر سيئة".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لمانشستر يونايتد بعد أن كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي.