فريد: التأقلم في الدوري الإنجليزي يحتاج للوقت

البرازيلي فريد لاعب فريق مانشستر يونايتد يؤكد على صعوبة التأقلم في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرازيلي فريد لاعب وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد عن سعادته بتواجده في صفوف الشياطين الحمر بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فريد وأكد خلالها أن التأقلم في الدوري الإنجليزي يحتاج للكثير من الوقت والمشاركات.

وقال فريد: "الموسم الأول كان صعبًا بالنسبة لي لكن ذلك أمرًا طبيعيًا عندما ينتقل اللاعب لبطولة مختلفة عن تلك التي اعتاد اللعب فيها، فالدوري الأوكراني قوي لكنه ليس بقوة الدوري الإنجليزي أو بسرعته".

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وأضاف: "يتوجب علينا هنا أن نبدأ المباراة وننهيها بنفس القوة وأن نقدم كل ما لدينا طوال الـ ٩٠ دقيقة لذلك الأمر يحتاج لبعض الوقت حتى يتأقلم اللاعب على الدوري الإنجليزي عندما تأتي من أوكرانيا".

وأكمل: "أتعلم كل يوم وأشعر أنني أتحسن واحب مدينة مانشستر وأسرتي أيضًا تأقلمت هنا ونتعلم الإنجليزية سويًا كما أن علاقتي طيبة بكل من في النادي".

جدير بالذكر أن فريد كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل حوالي ٥٠ مليون جنيه استرليني في صيف ٢٠١٨.