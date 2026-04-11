فرنكي دي يونغ يفاجئ الجميع في عودته إلى برشلونة: «هذا أمر نادر جدًا بالنسبة له»

عاد فرينكي دي يونغ إلى صفوف برشلونة يوم السبت في ديربي المدينة ضد إسبانيول (4-1). دخل لاعب المنتخب الهولندي المباراة بحماس شديد ولم يستغرق سوى بضع دقائق لتسجيل تمريرة حاسمة. وقد أعجب رونالد دي بوير، محلل قناة Ziggo Sport، بأداء لاعب الوسط.

خاض برشلونة شوطاً أولاً سلساً وذهب إلى غرفة الملابس متقدماً بنتيجة 2-0. في الشوط الثاني، بدا أن برشلونة كان يفكر بشكل أساسي في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

عاد إسبانيول إلى المباراة، وسجل هدف التعادل بعد لحظة تهاون من برشلونة عند رمية تماس، وحصل على فرص لتسجيل المزيد، قبل أن يتمكن الفريق المضيف، بعد عودة دي يونغ في الدقيقة 84، من توسيع النتيجة إلى 4-1.

"أصبحت المباراة ممتعة في الدقائق العشر الأخيرة، عندما دخل فرينكي الملعب"، يبدأ دي بوير. "لقد أضفى بعض الطاقة على الفريق. فرينكي هو قائد حقيقي في النهاية".

"كان الأمر مثيراً للتوتر لبرهة. إذا نظرت إلى هدف إسبانيول 2-1، ترى أن لاعبي برشلونة كانوا نائمين حقاً. المساحات التي تركوها... لا يصدق."

"انظروا"، يعلق دي بوير على لقطات الهدف 2-1. "لا يوجد أحد يراقبه على الإطلاق. لديه كل الوقت، وحيدًا تمامًا في العالم. هذا غير مقبول بالطبع. قد تتعرض للخسارة بنفس السهولة."

"أعتقد أن الوضع تغير عندما دخل فرينكي الملعب. بدأ في الجري، حتى بدون الكرة، وهذا ما رأيته بالطبع عند الهدف. هنا يتوغل إلى العمق، وهذا شيء لا تراه أبدًا من فرينكي، أن يقوم بهذه الجريبات في الخط الأمامي."

تجاوز دي يونغ الحارس ماركو ديميتروفيتش وانتظر بضع ثوانٍ قبل أن يمرر الكرة في النهاية إلى الهداف راشفورد. وقال دي بوير: "يجب أن أقول إن راشفورد سجل الهدف ببراعة. كان فرينكي يبحث بالطبع عن لاعب قادر على إنهاء الهجمة. فكر في البداية: سأمررها إلى يامال. وصلت الكرة إلى مكان يقع قليلاً خلف راشفورد، لكنه سجلها ببراعة".

تأتي عودة دي يونغ في وقت مناسب لبرشلونة، الذي ينافس على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وللمنتخب الهولندي. ستنطلق بطولة كأس العالم 2026 بعد حوالي شهرين. وكان دي يونغ قد غاب عن فترة المباريات الدولية السابقة بسبب إصابة في أوتار الركبة.