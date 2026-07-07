فرنسا ضد المغرب: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

ستنطلق مباراة فرنسا والمغرب في 9 يوليو 2026 الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و21:00 بتوقيت غرينتش.

نظرة مسبقة على مباراة ربع نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب

ستكون اللغة الفرنسية هي اللغة السائدة على أرض الملعب عندما تتواجه فرنسا والمغرب على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، في إعادة لمواجهة الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022. هل سيتمكن المرشحون للفوز بالبطولة من التغلب على أفضل منتخب في أفريقيا في بوسطن؟

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كيف وصلت فرنسا والمغرب إلى هذه المرحلة؟

تجاوزت فرنسا مبارياتها الأربع الأولى بسهولة، حيث سحقت الفرق المنافسة بفضل خط هجومها القوي. ومع ذلك، اضطر فريق ديدييه ديشامب إلى تحقيق فوز صعب بنتيجة 1-0 على باراغواي في دور الـ16، مما أظهر ربما الجانب الأكثر صلابة في أسلوب لعبهم. لم يخسر «البلوز» الآن في 12 مباراة رسمية (11 فوزًا، تعادل واحد)، وفازوا في آخر سبع مباريات. وإذا فازوا للمرة الثامنة على التوالي، فسيصبحون ثالث دولة فقط في التاريخ تصل إلى نصف نهائي كأس العالم ثلاث مرات متتالية.

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أما المغرب، فقد سحق كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، في دور الـ16، محققاً فوزاً بنتيجة 3-0 رغم أنه لم يسدد سوى أربع تسديدات على المرمى. وسيسعى «أسود الأطلس» للانتقام من هزيمتهم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 أمام هذا الخصم. ولم يخسروا في أي مباراة من أصل 10 مباريات منذ نهائي كأس الأمم الأفريقية، لذا سيكونون واثقين من قدرتهم على قلب التوقعات.

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مبابي يطارد الرقم التاريخي

أصبح كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، أحد لاعبين اثنين في التاريخ يسجلان سبعة أهداف أو أكثر في بطولتي كأس العالم منفصلتين، بعد ركلته الترجيحية ضد باراغواي. واللاعب الآخر، بالطبع، هو ليونيل ميسي. ويطمح مبابي بشدة إلى زيادة رصيده الإجمالي البالغ 19 هدفاً في كأس العالم ليتساوى مع رصيد ميسي البالغ 20 هدفاً.

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أوناهي يستعيد لمسته التهديفية في الوقت المناسب

استعاد لاعب خط وسط جيرونا عز الدين أوناهي لمسته التهديفية في الوقت المناسب بتسجيله ثنائية ضد الكنديين، لينهي بذلك سلسلة من 11 مباراة دون تسجيل أي هدف في البطولة. وجاءت جميع مبارياته الدولية الثماني التي سجل فيها أهدافًا في انتصارات لأسود الأطلس، وصاحبت آخر سبع منها الحفاظ على شباك الفريق نظيفة. قد يكون أوناهي لاعباً محورياً هنا بفضل حسه التهديفي، خاصةً وأن مشاركة المهاجم الرئيسي إسماعيل سايباري مشكوك فيها بسبب إصابة في أوتار الركبة. وقد تم استبدال لاعب بايرن ميونيخ الجديد بعد 22 دقيقة من المباراة ضد كندا، وسجل ثلاثة أهداف في كأس العالم الحالي.

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التشكيلة المتوقعة لفرنسا

ماينان؛ كوندي، أوبامكانو، ساليبا، ديغني؛ رابيو، تشواميني؛ أوليسي، ديمبيلي، دوي؛ مبابي.

التشكيلة المتوقعة للمغرب

بونو؛ حكيمي، ديوب، هالهال، مازراوي؛ العيناوي، بوعادي؛ دياز، أوناهي، الخانوس؛ سايباري.

حقائق وأرقام عن مباراة فرنسا والمغرب

حققت فرنسا 13 انتصارًا من أصل آخر 16 انتصارًا لها بفارق هدفين أو أكثر.

يخوض مدرب فرنسا ديدييه ديشامب مباراته رقم 25 في نهائيات كأس العالم هنا، معادلاً الرقم القياسي.

سبع من آخر تسع هزائم للمغرب في كأس العالم كانت بفارق هدف واحد.

حصلت المغرب على بطاقة صفراء واحدة أو أقل في أربع من مبارياتها الخمس في كأس العالم الحالي.

سجل الفرنسي مايكل أوليز 8 مشاركات في الأهداف خلال آخر 6 مباريات له مع «البلوز» (3 أهداف، 5 تمريرات حاسمة)، وجاءت جميع التمريرات الحاسمة الخمس في كأس العالم الحالي، ليصبح على بعد 3 تمريرات فقط من الرقم القياسي التاريخي للبطولة.

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تشكيلة فرنسا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: مايك ماينان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، بريس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس ديغني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوبامكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو خط الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شيركي (مانشستر سيتي)، أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزير دو (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليس (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس ثورام (إنتر ميلان).

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تشكيلة المغرب المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير محمدي (ر.س. بركان)، أحمد تاغناوتي (القوات المسلحة الملكية)

المدافعون: نوسير مازراوي (مانشستر يونايتد)، أنس صلاح الدين (بي إس في أيندهوفن)، يوسف بلماري (الأهلي)، شادي رياض (كريستال بالاس)، عيسى ديوب (وست هام يونايتد)، ريدوان هلال (كي في ميكلين)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، زكريا الواهدي (جينك)، مروان سعدان (الفاتح)

لاعبو خط الوسط: سمير المرابط (ستراسبورغ)، أيوب بوعادي (ليل)، نيل العيناوي (روما)، سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناهي (جيرونا)، بلال الخانوس (شتوتغارت)، إسماعيل سايباري (بي إس في أيندهوفن)

المهاجمون: شمس الدين تالبي (سندرلاند)، سفيان رحيمي (العين)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، ياسين جيسيم (ستراسبورغ)، أيوب أمايموني-إشغويابي (اينتراخت فرانكفورت)، أمين سباي (أنجيه)

اللاعبون المنسحبون: نايف أغورد (مرسيليا)، عبد الصمد عز الزولي (ريال بيتيس).

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أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

سجل المواجهات المباشرة

جاء آخر لقاء بين هذين الفريقين في كأس العالم 2022 في 14 ديسمبر، عندما فازت فرنسا 2-0 في نصف النهائي في قطر. قبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة ودية في نوفمبر 2007. تُظهر آخر ثلاث مواجهات مسجلة في هذه المجموعة من البيانات فوز فرنسا مرتين وتعادلها مرة واحدة، مع اعتبار نتيجة كأس العالم 2022 هي السياق الأحدث والأكثر أهمية بالنسبة لهذا الدور ربع النهائي.

الترتيب

احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة C، بينما تصدرت فرنسا المجموعة I بسجل مثالي.