فرنسا ضد السنغال: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 9 New York/New Jersey Stadium

تنطلق مباراة فرنسا والسنغال في 16 يونيو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

فرنسا ضد السنغال: لقاء مثير للسخرية

تستهل فرنسا، وصيفة بطولة 2022، مشوارها في كأس العالم 2026 يوم 16 يونيو بمواجهة السنغال. إنها إعادة لمباراة 2002 الأسطورية، حيث حقق "أسود تيرانغا" فوزًا مفاجئًا، وصدموا العالم بفوزهم على حامل اللقب آنذاك. هذه المرة، من المتوقع أن يكون "البلوز" في الصدارة مرة أخرى، بعد حصولهم على الميداليتين الذهبية والفضية في النسختين الأخيرتين.

من هو مدرب فرنسا ولاعبوها الرئيسيون؟

تزخر هذه المجموعة الفرنسية بالنجوم أينما نظرت. بصراحة، لا يمثل عمق التشكيلة مشكلة أبدًا بالنسبة لأبطال عامي 1998 و2018.

فقط أوليفييه جيرو (57) سجل أهدافاً أكثر من كيليان مبابي الذي سجل 56 هدفاً مع المنتخب الفرنسي، ومن المتوقع أن يتولى مهاجم ريال مدريد قيادة منتخب بلاده رغم معاناته مؤخراً من إصابة في الفخذ. وكما نعلم جميعاً، سجل مبابي الذي لا يُقهر ثلاثية في نهائي 2022 ضد الأرجنتين. قد يكون الآن هو الوقت المناسب لأوسمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان ليسجل هدفه الأول في هذه البطولة. شارك لاعب برشلونة السابق في بطولتي كأس العالم. بعد فوزه مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا وتسجيله 35 هدفًا خلال الموسم، سينضم إلى ديمبيلي زملاؤه في النادي ديزير دوي وبرادلي باركولا، ومايكل أوليسي لاعب بايرن ميونيخ، وريان شيركي لاعب مانشستر سيتي، في هجوم يبدو مخيفًا. ومن المتوقع أن يقود ويليام ساليبا لاعب أرسنال خط دفاع مكون من أربعة لاعبين موهوبين. إن عمق تشكيلة ديدييه ديشامب كبير للغاية لدرجة أنه لم يتسع فيها مكان لمخطط ريال مدريد إدواردو كامافينغا.

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من هو مدرب السنغال ولاعبوه الرئيسيون؟

الثلاثي المقيم في السعودية، ساديو ماني وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي، هم العمود الفقري ذو الخبرة لمنتخب السنغال القوي. سيكون ماني، المهاجم السابق لليفربول والذي يُعتبر بلا شك اللاعب الأكثر شهرة في تاريخ البلاد، هو رمز الفريق مرة أخرى. سيحمل ميندي القفازات، وسيقود زميله السابق في تشيلسي كوليبالي خط الدفاع المكون من أربعة لاعبين. انتبهوا أيضًا إلى لاعب وسط توتنهام بابي سار ومهاجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون؛ الذي يلعب هناك على سبيل الإعارة من تشيلسي.

تولى المدرب الحالي بابي ثياو مهام التدريب خلفًا للمدرب عليو سيسيه الذي قضى فترة طويلة في منصبه في ديسمبر 2024، وقاد الفريق إلى الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2025، على الرغم من أن "أسود تيرانغا" خسروا المباراة بسبب احتجاجهم بالانسحاب، مما منح المغرب فوزًا تلقائيًا بنتيجة 3-0.

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تشكيلة منتخب فرنسا المكونة من 26 لاعباً في كأس العالم

حراس المرمى: مايك مايغان (ميلان)، روبن ريسر (لانس)، بريس سامبا (رين).

المدافعون: لوكاس ديغني (أستون فيلا)، مالو غوستو (تشيلسي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، ثيو هيرنانديز (الهلال)، إبراهيما كوناتي (ليفربول)، ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)، جول كوندي (برشلونة)، ويليام ساليبا (أرسنال)، دايوت أوبامكانو (بايرن ميونيخ).

لاعبو خط الوسط: نغولو كانتي (فنربخشة)، مانو كوني (روما)، أدريان رابيو (ميلان)، أوريليان تشواميني (ريال مدريد)، وارن زاير-إيمري (باريس سان جيرمان).

المهاجمون: ماغنيس أكليوش (موناكو)، برادلي باركولا (باريس سان جيرمان)، ريان شيركي (مانشستر سيتي)، أوسمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزير دو (باريس سان جيرمان)، مايكل أوليس (بايرن ميونيخ)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، جان-فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ماركوس ثورام (إنتر ميلان).

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طريق فرنسا إلى كأس العالم

اجتازت فرنسا تصفيات كأس العالم بنجاح، وحجزت مقعدها مباشرةً بعد تصدرها المجموعة D في أواخر عام 2025.

تشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعباً لكأس العالم

حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي)، ييفان ديوف (نيس)، موري دياو (لو هافر).

المدافعون: كريبين دياتا (موناكو)، أنطوان ميندي (نيس)، عبدولاي سيك (مكابي حيفا)، كاليدو كوليبالي (الهلال)، موسى نياخاتي (ليون)، مامادو سار (تشيلسي)، الحاجي مالك ديوف (وست هام يونايتد)، إسماعيل جاكوبس (غالطة سراي).

لاعبو الوسط: إدريسا جوي (إيفرتون)، حبيب ديارا (سندرلاند)، بابي ماتار سار (توتنهام)، بابي جوي (فياريال)، لامين كامارا (موناكو)، باتي سيس (رايو فايكانو)، بارا ندياي (بايرن ميونيخ).

المهاجمون: ساديو ماني (الناصر)، بامبا ديينغ (لوريان)، إيليمان ندياي (إيفرتون)، نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ)، أسان دياو (كومو)، إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان)، شريف ندياي (سامسونسبور)، إسماعيل سار (كريستال بالاس).

طريق السنغال إلى كأس العالم

أنهت السنغال تصفيات المجموعة B دون أي هزيمة لتضمن تأهلها المباشر إلى كأس العالم 2026. في مواجهة منافستها الكونغو الديمقراطية، استقبلت السنغال ثلاثة أهداف فقط في 10 مباريات.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب عن التشكيلة المحتملة لهذه المباراة، ولم ترد أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في البيانات الحالية. سيتم إضافة تحديثات مع اقتراب موعد المباراة عندما تتضح الصورة بشأن تشكيلة الفريق.

كما لم يعلن مدرب السنغال بابي ثياو عن أي أخبار مؤكدة بشأن الفريق في هذه المرحلة. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات أو بيانات عن التشكيلة المتوقعة. تابعوا آخر المستجدات مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

فازت فرنسا بأربع من مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر مبارياتها هي الفوز 3-1 على أيرلندا الشمالية في 8 يونيو، حيث كان أوليسي الأبرز في المباراة. وقبل ذلك، خسرت 2-1 أمام كوت ديفوار في 4 يونيو، وهي الخسارة الوحيدة التي منيت بها خلال تلك الفترة. كما فازت على كولومبيا 3-1 والبرازيل 2-1 في مباراتين وديتين متتاليتين في مارس. وعلى مدار المباريات الخمس، سجلت فرنسا 10 أهداف واستقبلت خمسة.

فازت السنغال بثلاث من آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي الهزيمة 3-2 أمام الولايات المتحدة في 31 مايو. وقبل ذلك، فازت على غامبيا 3-1 وبيرو 2-0 في مارس. وجاءت هزيمتاها الأخريان في كأس الأمم الأفريقية، بما في ذلك الهزيمة 3-0 أمام المغرب في يناير. وسجلت السنغال تسعة أهداف واستقبلت سبعة في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

فرنسا المباراة الأخيرة السنغال 0 انتصار 0 تعادل 1 انتصار فرنسا 0 - 1 السنغال 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

التقى هذان الفريقان مرة واحدة في البيانات المتوفرة. في كأس العالم 2002 في 31 مايو، فازت السنغال على فرنسا 1-0 في ما يُعد أحد أشهر المفاجآت في البطولة. ساهمت تلك النتيجة، في مرحلة المجموعات، في خروج فرنسا المبكر من البطولة التي دخلتها بصفتها حاملة اللقب.

الترتيب

في المجموعة الأولى، تدخل فرنسا المباراة في المركز الأول، بينما تحتل السنغال حالياً المركز الرابع.