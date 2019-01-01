أكثر فرق البريميرليج حصولاً على ركلات جزاء وأنجحهم

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تتمتع ركلات الجزاء بالقدرة على تغيير مجريات المباريات بالكامل، فهذه تمثل فرصة واضحة للتسجيل، والفوز بها يُعني أنك قد نجحت بكل تأكيد في الوصول لصندوق الخصم وأزعجت دفاعه.

وركلات الجزاء بشكل عام قد تتسبب في جدل واسع ما بين صحتها وعدم صحتها استنادًا إلى قرار الحكم.

الحقيقة الأولى المستخلصة من الموسم الإنجليزي حتى الآن أنه ليس شرطًا أن تكون الفرق الأفضل هجومًا والأكثر هجومًا هي الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء، وهذا ما توضحه الأرقام حتى الآن.

لكن دعونا نُلقي نظرة بالتفصيل عن ركلات الجزاء هذا الموسم في البريميرليج حتى الآن.

أكثر الفرق حصولاً على ركلات جزاء حتى الآن

بعد أن حصل على ركلتي جزاء في المباراة الأخيرة أمام وست هام يونايتد، بات مانشستر يونايتد أكثر الفرق هذا الموسم حصولاً على ركلات جزاء هذا الموسم في البريميرليج حتى الآن بـ12 ركلة، بل وبات أكثر الفرق في تاريخ البريميرليج تحصلاً على ركلات الجزاء.

ونجح مانشستر يونايتد في إحراز 9 ركلات جزاء وأهدر 3 عبر بول بوجبا، الذي عدل نوعًا ما من تكنيك التنفيذ، بعد أن أثار جدلاً واسع بسبب كثرة الخطوات قبل التسديد.

الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/19 ركلات الجزاء المحتسبة ركلات الجزاء المسجلة مانشستر يونايتد 12 9 كريستال بالاس 11 10 بورنموث 9 7 ليستر سيتي 7 5 ليفربول 6 6 تشيلسي 5 5 برايتون 5 4 ساوثامبتون 5 4 إيفرتون 5 2

في المركز الثاني يأتي كريستال بالاس كثاني أكثر الفرق هذا الموسم تحصلاً على ركلات جزاء بواقع 11 ركلة، نفذ 10 ركلات بنجاح، والفضل بكل تأكيد يعود إلى قائده لوكا ميليفوجيفيتش الذي نفذهم بنجاح، وأهدر الركلة الوحيدة أمام جوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

ويبقى تشيلسي وليفربول الوحيدان فقط من بين أكثر 10 أندية حصلت على ركلات جزاء نجاحًا بنسبة 100% في تسجيلها، حيث حصل ليفربول على 6 ركلات نفذها بفضل إجادة جيمس ميلنر ومحمد صلاح التنفيذ، وتحصل تشيلسي على 5 ركلات سجلها أيضًا.

أكثر الأندية حصولاً على ركلات جزاء في موسم واحد

يبقى ليستر سيتي هو أكثر فريق حصل على ركلات جزاء في موسم واحد فقط وهو الموسم الذي حقق فيه لقب الدوري 2015/2016 بواقع 13 ركلة جزاء، معادلاً رقم كريستال بالاس في موسم 2004/2005.

وبالتالي إن نجح مانشستر يونايتد في الحصول على ركلة جزاء إضافية فيما تبقى من الموسم الحالي سيُعادل رقم الفريقين، وإن تحصل على ركلتين إضافيتين سينفرد برقم قياسي بالحصول على أكبر عدد من ركلات الجزاء في موسم واحد.

الموسم الفريق ركلات الجزاء المحتسبة 2015/16 ليستر سيتي 13 2004/05 كريستال بالاس 13 2018/19 مانشستر يونايتد 12 2013/14 ليفربول 12 2009/10 تشيلسي 12 2006/07 آرسنال 12 1994/95 بلاكبيرن روفرز 12 2018/19 كريستال بالاس 11 2012/13 تشيلسي 11 2011/12 مانشستر يونايتد 11 1993/94 نيوكاسل يونايتد 11 1993/94 توتنهام 11