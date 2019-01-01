دوري أبطال آسيا 2019 | ما هي فرص تأهل الهلال، لخويا والعين إلى دور الـ16؟

تعرف على حظوظ الهلال، لخويا والعين في التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا مع احتدام المنافسة بينهم في المجموعة الثالثة

أبانوب صفوت

اقتربت مباريات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا على نهايتها ولكن لم نتعرف بعد على المتأهلين رسمياً إلى دور الـ16 لأن كل أندية المجموعة لازالت تملك فرصتها في التواجد في المرحلة المقبلة من البطولة أي أننا قد نستمر في رؤية فريقين عربيين على أقل تقدير ما بين الهلال السعودي، الدحيل القطري والعين الإماراتي.

بعد انتهاء الجولة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018-19، لازال الثلاثي العربي في المجموعة الثالثة بإمكانه التأهل إلى دور الـ16، ولكن مباريات الفرصة الأخيرة ستبدأ من الجولة الخامسة، خاصةً وأن بعض المواجهات المباشرة ستجمع في ما بينهم وبالطبع ستمنح أفضلية مزدوجة للفائز بفضل النقاط ونتائج المواجهات التي ستجمعهما في حال التساوي في عدد النقاط.

في هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة المباريات المتبقية لكل فريق وما هي حظوظهم في التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

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ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2018-19

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 4 3 0 1 6 3 +3 9 2 الدحيل 4 2 1 1 8 5 +3 7 3 استقلال 4 1 1 2 3 6 -3 4 4 العين 4 0 2 2 3 6 -3 2

لُعبت مباريات الجولة الرابعة في هذه المجموعة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 18 شعبان 1440 هجرياً، وكان اللقاء الأول هو المواجهة التي جمعت بين الهلال واستقلال طهران وانتهت بفوز الموج الأزرق بهدف نظيف، وفي المبارة الثانية تمكن لخويا القطري من التغلب على مضيفه العين الإماراتي بهدفين نظيفين.

يتصدر فريق الهلال السعودي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من أربع مباريات بعد أن فاز في ثلاثة لقاءات وخسر في واحد، ويأتي الدحيل من المركز الثاني بعد أن حصد 7 نقاط، ويقع استقلال في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل العين الترتيب بنقطتين فقط.

ما هي قواعد التأهل في مجموعات دوري أبطال آسيا؟

يتم اللجوء أولاً لعدد النقاط التي جمعها كل فريق لتحديد ترتيبه في مجموعته في دوري أبطال آسيا، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوي معه. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق -خارج ملعبه- في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر بعد تطبيق كل هذه المعايير، يتكرر تطبيقها مجدداً ولكن على الأندية المتعادلة في النتائج فقط. فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف المُسجلة في كل مباريات المجموعة اللجوء إلى ضربات الجزاء إذا حدث هذا التساوي بين فريقين ما وتقابلا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعات اللجوء إلى اللعب النظيف (حيث يتم خصم نقطة مقابل كل بطاقة صفراء، 3 نقاط بعد تلقي أي بطاقة حمراء، 4 نقاط في حال تلقي البطاقتين الملونتين في آن واحد)

ما هي فرص تأهل الهلال إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب الهلال - العين الثلاثاء 7 مايو 2019 ميلادياً،

1 رمضان 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت السعودية ، 23:00 بتوقيت الإمارات ستاد جامعة الملك سعود، الرياض الدحيل - الهلال الثلاثاء 21 مايو 2019 ميلادياً،

15 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات ستاد عبدلله بن خليفة، الدوحة

ينتظر الهلال مباراتين ضد العين الإماراتي واللدحيل القطري، الأول سيقام على ملعبه ووسط جماهيره بينما سيسافر الفريق في الجولة الأخيرة إلى قطر لملاقاة منافسه على الصدارة في مباراة من المقرر أن تكون هي الأصعب للزعيم في دور المجموعات.

الفوز على العين أو الدحيل:

يحتاج فريق الهلال إلى الفوز في مباراة واحدة من مباراتيه المقبلتين حيث من المقرر أن يواجه الزعيم فريقا العين والدحيل، وثلاثة نقاط ستكون كافية للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، خاصةً وأن الفارق بينه وبين ثالث الترتيب "استقلال طهران" خمس نقاط كاملة ولكن المواجهات المقبلة لن تكون سهلة خاصةً وأنها لقاء الفرصة الأخيرة للعين وفرصة الدحيل لاقتناص الصدارة.

ما هي فرص تأهل الدحيل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب استقلال طهران - الدحيل الإثنين 6 مايو 2019 ميلادياً،

30 شعبان 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت قطر استاد آزادي، طهران الدحيل - الهلال الإثنين 20 مايو 2019 ميلادياً،

14 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات استاد عبدلله بن خليفة، الدوحة

يتواجد الدحيل القطري في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر الهلال السعودي ولكن صاحب المركز الثالث "استقلال طهران" يبتعد عنه بثلاث نقاط فقط، لذلك سيبقى الدحيل مهدداً بفقدان بطاقة التأهل حتى الجولة الأخيرة.

التعادل مع استقلال طهران:

سيكون التعادل مع استقلال طهران كافياً لتأهل الدحيل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا وذلك مهما كانت نتائج الجولة الأخيرة، بسبب تفوق الفريق القطري في المواجهات المباشرة حيث فاز في مباراة الدور الأول على بطل إيران بثلاثية نظيفة.

الخسارة أمام الدحيل "بفارق هدفين" والفوز على الهلال:

قد يتأهل الدحيل إلى الدور التالي إذا خسر أمام استقلال طهران ولكن بشرط أن يُهزم بفارق هدفين فقط ويفوز في الجولة الأخيرة على الهلال السعودي حتى يتنسى له التفوق في المواجهات المباشرة بفارق الأهداف بعد أن فاز في المباراة الأولى التي أُقيمت على ستاد عبدلله بن خليفة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها بنعطية، يوسف العربي وعلي حسن عفيف.

ما هي فرص تأهل العين إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب الهلال - العين الإثنين 6 مايو 2019 ميلادياً،

30 شعبان 1440 هجرياً،

22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات ستاد جامعة الملك سعود، الرياض العين - استقلال طهران الإثنين 20 مايو 2019 ميلادياً،

14 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات ستاد هزاع بن زايد، العين

يتذيل العين الإماراتي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط وعلى الرغم من المستوى الكارثي في المجموعات بدون تحقيق أي فوز حتى الآن، ولكنه لازال محظوظاً بامتلاكه فرصة للتأهل والحصول على المركز الثاني مع تبقي جولتين على نهاية هذا الدور.

الفوز على الهلال واستقلال طهران، وخسارة الدحيل في كلتا مباراتيه:

لا يمتلك فريق العين الكثير من الخيارات المتاحة أمامه للتأهل بسبب امتلاكه لنقطتين فقط، حيث يحتاج إلى الفوز في كلتا مباراتيه ضد الهلال واستقلال طهران مع تعثر الدحيل صاحب المركز الثاني وخسارته في كلتا مباراتيه، في هذا الحالة سيرتفع رصيد العين إلى ثماني نقاط ويتوقف رصيد الفريق القطري عند سبع نقاط ويصبح بطل الإمارات ثاني الترتيب في المجموعة الثالثة.