دوري أبطال آسيا 2019 | ما هي فرص تأهل النصر، الزوراء والوصل إلى دور الـ16؟

تعرف على حظوظ النصر، الزوراء والوصل في التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا مع احتدام المنافسة بينهم في المجموعة الأولى

أبانوب صفوت

تشهد المجموعة الأولى سابقة دوري أبطال آسيا لنسخة 2018/19 منافسة شديدة للغاية بين ثلاثي الأندية العربية وهي النصر السعودي، الزوراء العراقي والوصل الإماراتي خاصةً وأن الفارق بينهما عبارة عن ثلاث نقاط فقط ولكنهم قد يتنازعوا على بطاقة واحدة فقط في ما بينهم مع اقتراب الفريق الإيراني ذوب آهن من حسم المركز الأول لصالحه.

بعد انتهاء الجولة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2018-19، لازال الثلاثي العربي المجموعة الأولى يملك حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، ولكن مباريات الفرصة الأخيرة ستبدأ من الجولة الخامسة، خاصةً وأن بعض المواجهات المباشرة ستجمع في ما بينهم وبالطبع ستمنح أفضلية مزدوجة للفائز بفضل النقاط ونتائج المواجهات التي ستجمعهما في حال التساوي في عدد النقاط.

في هذا التقرير سيقودكم جول لمعرفة المباريات المتبقية لكل فريق وما هي حظوظهم في التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2018-19

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ذوب آهن 4 3 1 0 8 3 +5 10 2 النصر 4 2 0 2 8 6 +2 6 3 الزوراء 4 1 1 2 7 6 +1 4 4 الوصل 4 1 0 3 2 10 -8 3

لُعبت مباريات الجولة الرابعة في هذه المجموعة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 18 شعبان 1440 هجرياً، وكان اللقاء الأول هو المواجهة التي جمعت بين الزوراء والنصر وانتهت بتحقيق العالمي لانتصاره الثاني في دور المجموعات، قبل أن يحقق ذوب آهن فوزاً متوقعاً على أرضه ووسط جماهيره على حساب الوصل بهدفين نظيفين.

يتصدر فريق ذوب آهن الإيراني ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات بدون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن، ويأتي النصر السعودي خلفه بست نقاط بعد أن فاز في مباراتين وخسر مثلهما، ويقع فريق الزوراء في المركز الثالث وفي جعبته 4 نقاط فقط.

ما هي قواعد التأهل في مجموعات دوري أبطال آسيا؟

يتم اللجوء أولاً لعدد النقاط التي جمعها كل فريق لتحديد ترتيبه في مجموعته في دوري أبطال آسيا، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوي معه. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق -خارج ملعبه- في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. إذا استمر التعادل بين فريقين أو أكثر بعد تطبيق كل هذه المعايير، يتكرر تطبيقها مجدداً ولكن على الأندية المتعادلة في النتائج فقط. فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة عدد الأهداف المُسجلة في كل مباريات المجموعة اللجوء إلى ضربات الجزاء إذا حدث هذا التساوي بين فريقين ما وتقابلا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعات اللجوء إلى اللعب النظيف (حيث يتم خصم نقطة مقابل كل بطاقة صفراء، 3 نقاط بعد تلقي أي بطاقة حمراء، 4 نقاط في حال تلقي البطاقتين الملونتين في آن واحد)

ما هي فرص تأهل النصر إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب النصر - الوصل الثلاثاء 7 مايو 2019 ميلادياً،

1 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية ، 22:00 بتوقيت الإمارات ستاد الملك فهد الدولي، الرياض ذوب آهن - النصر الثلاثاء 21 مايو 2019 ميلادياً،

15 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات ستاد كربلاء، كربلاء

ينتظر النصر مباراتين ضد المتذيل الوصل والمتصدر فريق ذوب آهن، الأول سيقام على ملعبه ووسط جماهيره بينما سيسافر العالمي في الجولة الأخيرة إلى كربلاء لملاقاة ذوب آهن اصفهان في مباراة صعبة للغاية لأن البطل الإيراني لم يتلقَ أي خسارة حتى الآن.

الفوز على الوصل وذوب آهن:

يحتاج فريق االنصر إلى الفوز في كلتا مباراتين القادمتين إذا ما أراد أن يعتمد على نفسه فقط في حسم التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا دون النظر إلى نتائج منافسيه على المركز الثاني وهم الزوراء والوصل، ولكن المهمة لن تكون سهلة لأن الفريق الإماراتي خصم الجولة الخامسة لازال يتمسك بحظوظه في التأهل ولم يحقق فوزه الوحيد في المجموعات سوى على حساب النصر في الدور الأول.

الفوز على الوصل، وتعثر الزوراء في مباراة:

قد لا يحتاج النصر إلى الفوز في كلتا مباراتيه المقبلتين في دور المجموعات، ولكن على الأقل يجب عليه الفوز على خصمه المباشر فريق الوصل وانتظار تعثر الزوراء في المباراة الأخيرة إذا أخفق أمام المتصدر ذوب آهن في الجولة الأخيرة.

ما هي فرص تأهل الزوراء إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب الزوراء - ذوب آهن الثلاثاء 7 مايو 2019 ميلادياً،

1 رمضان 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت الإمارات استاد كربلاء، كربلاء الوصل - الزوراء الثلاثاء 21 مايو 2019 ميلادياً،

15 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات استاد زعبيل، دبي

يتواجد الزوراء العراقي في المركز اثالث برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن ثاني الترتيب فريق النصر لذلك، يملك حظوظاً لا بأس بها في الترشح إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

الفوز على ذوب آهن والوصل، وخسارة النصر في مباراة:

يحتاج الزوراء العراقي إلى الفوز على كلا من المتصدر ذوب آهن في المباراة التي ستجمعها معاً في كربلاء وكذلك على الوصل الإماراتي خصمه المباشر على البطاقة الثانية ولكنه سيحتاج إلى تعثر النصر في إحدى مباراتيه المتبقيتين بالخسارة وليس التعادل بسبب تفوق الفريق السعودي في المواجهات المباشرة حيث استطاع العالمي الفوز على الزوراء 4-1 على ستاد الملك فهد قبل أن يكرر فوزه في كربلاء بهدفين لهدف.

ما هي فرص تأهل الوصل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب النصر - الوصل الثلاثاء 7 مايو 2019 ميلادياً،

1 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات ستاد الملك فهد الدولي، الرياض الوصل - الزوراء الثلاثاء 21 مايو 2019 ميلادياً،

15 رمضان 1440 هجرياً،

21:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الإمارات استاد زعبيل، دبي

يتذيل الوصل الإماراتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط فقط ومع تبقي جولتين فقط على نهاية دور المجموعات، لا تتوفر خيارات كثيرة أمام الفريق من أجل التأهل إلى دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا.

فوز الوصل على النصر والزوراء:

يحتاج فريق الوصل الإماراتي إلى الفوز على النصر والزوراء في الجولتين المتبقيتين له، مستفيداً من انتصاره في الدور الأول على الفريق السعودي وهو ما سيمنحه أفضلية المواجهات المباشرة في حال التساوي في النقاط، ولحسن الحظ فأن المباراة الأخيرة ستكون ضد الخصم الثاني على البطاقة الثانية وهو بطل العراق " الزوراء" والذي سيعني التغلب عليه تخطيه في عدد النقاط بطبيعة الحال.