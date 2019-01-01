دوري أبطال آسيا 2019 | ما هي فرص تأهل الأهلي والسد من دور المجموعات لدور الـ16؟

بعد فوز الأهلي على بيرسبوليس والسد على باختاكور تعقدت المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019، فما هي فرص صعود الراقي والزعيم لدور الـ16؟

أحمد رضوان | تويتر

تعيش الكرة الآسيوية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة سواءً على الجانب الشرقي أو الغربي الذي يضم بلادنا العربية، وهذا التطور لا يقتصر فقط على المنتخبات التي قارب أداء الكثير منها الأداء الأوروبي مثل اليابان وقطر وصيف وبطل كأس آسيا 2019، بل ألقى بظلاله أيضاً على الأندية وبطولاتها المحلية والقارية.

أصبحت الفرق الآسيوية في السنوات الأخيرة جاذبة للكثير من اللاعبين من أمريكا الجنوبية وأوروبا سواءً كانوا في نهاية مشوارهم الاحترافي مثل تشافي وجابي وإنييستا، أو كانوا في عمرٍ متوسط مثل تاليسكا أو باولينيو الزميلان في نادي جوانجزو، وعليه شهدت المسابقات المحلية والقارية في القارة الصفراء تطوراً كبيراً وعلى رأسها دوري أبطال آسيا.

نشهد هذا الموسم نسخة مثيرة من البطولة الأهم في القارة الأكبر في العالم على صعيد الأندية، خاصةً في الجانب الغربي من المسابقة الذي يضم أنديتنا العربية في الجانب الآسيوي التي عادةً ما تكون من الجزيرة العربية، مثل الهلال، العين، الدحيل والنصر وغيرهم من الأندية التي اعتاد المشاهد متابعتها في البطولة كل عام.

لُعبت مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة يوم الإثنين 22 أبريل، وشهد هذا اليوم انقلاب المجموعة رأساً على عقب، حيث حقق الأهلي فوزه الثاني في البطولة على حساب بيرسبوليس وانطلق من المركز الأخير إلى المركز الثاني، وذلك خلف السد الذي نجح في الوصول للصدارة بعد الانتصار على باختاكور، لكن لاتزال الفرصة قائمة أمام جميع فرقاء المجموعة للتأهل، فالفارق بين الأول والأخير هو 3 نقاطٍ فقط، وهو الأمر الذي يعدنا بجولتين ساخنتين خلال مايو القادم في هذه المجموعة.

لكن ما هي فرص تأهل الأهلي والسد إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 4 2 1 1 5 5 0 7 2 الأهلي 4 2 0 2 4 4 0 6 3 باختاكور 4 1 2 1 5 5 0 5 4 بيرسبوليس 4 1 1 2 4 4 0 4

بعد انتصار السد على باختاكور بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من دوري مجموعات دوري أبطال آسيا أصبح في الصدارة برصيد 7 نقاط، ويأتي خلفه الأهلي بعد الفوز على بيرسبوليس بنفس النتيجة في نفس الجولة، أما الأسد الأوزبكي فأصبح ثالثاً برصيد 5 نقاط، وخلفه وصيف النسخة الماضية بفارق نقطة واحدة.

ستكون الجولتين المتبقيتين من دور المجموعات شيقتان جداً بفضل هذه المجموعة، فالمتنافسون الأربعة يمتلكون فرصة قوية معززة بإمكانياتٍ جيدة للتأهل، لكن ما سيرجح أحدهم على الآخر في معركة الحسم العزيمة التي سيتحلى بها عناصر كل فريق، فجميعهم لا فرصة لهم إلا الفوز للصعود للدور الثاني.

ما هي قواعد التأهل في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؟

يتم اللجوء أولاً لعدد النقاط التي جمعها كل فريق لتحديد ترتيبه في مجموعته في دوري أبطال آسيا، وفي حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفريق المتساوي معه. فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في المواجهات المباشرة مع المتساوي معه. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه. إذا استمر التساوي بين فريقين أو كان التعادل في النقاط بين أكثر من فريقين يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات.

اللجوء لركلات الترجيح إذا استمر التساوي بين فريقين اثنين وكانت المباراة الأخيرة في دور المجموعات بينهما.

نقاط اللعب النظيف "بطاقة صفراء = -1، بطاقة حمراء بعد الحصول على بطاقتين صفراوتين = -3، بطاقة حمراء مباشرة = -3، بطاقة صفراء يتبعها بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -4".

ترتيب الفريق في تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ما هي فرص تأهل الأهلي لدور 16 في دوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب السد - الأهلي الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

21:45 قطر والسعودية، 22:45 الإمارات استاد جاسم بن حمد الأهلي - باختاكور الإثنين 20 مايو 2019،

15 رمضان 1440،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات مدينة الملك عبد الله الرياضية

يتبقى للأهلي مباراتين في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، الأولى ستكون ديربي خليجي عربي ضد السد في 6 مايو، والثانية ستكون ضد باختاكور في العشرين من نفس الشهر.

فوز الأهلي على السد وباختاكور:

لاشك أن أفضل نتيجة للأهلي هي الفوز على السد وباختاكور في مباراتيه المتبقيتين في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، فوقتها سيتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ووقتها سيكون عيال الذيب هم الأقرب للحصول على المركز الثاني، لكن عليهم أولاً الانتصار في مباراتهم الأخيرة التي ستكون ضد بيرسبوليس.

فوز الأهلي على السد أو باختاكور والتعادل مع الآخر:

إذا انتصر الأهلي على السد في المباراة القادمة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا سيصل للنقطة 9 ويتقدم إلى صدارة المجموعة، ووقتها سيتراجع الزعيم إلى المركز الثاني في حال تعادل باختاكور مع بيرسبوليس، أو فوز وصيف النسخة الماضية، أما إذا انتصر أسود أوزبكستان سيتراجع عيال الذيب إلى المركز الثالث.

سيلعب الراقي على فرصتي التعادل والفوز في الجولة الأخيرة في دور المجموعات في هذه الحالة أياً كان منافسه، ففي حالة التعادل سيصل الأخضر للنقطة 10 وهي التي ستؤمن له التأهل ولو وصيفاً، لأن اليد العليا ستكون له في المواجهات المباشرة حينها، لكن إذا تساوى قلعة الكؤوس مع بيرسبوليس سيتأهل الأخير على حسابه بعد اللجوء لمعايير التأهل.

فوز الأهلي على السد أو باختاكور والخسارة من الآخر:

في هذه الحالة سيصل الأهلي للنقطة التاسعة وسيحتاج لهدية للصعود للدور الثاني في دوري أبطال آسيا، فإذا وضعنا احتمالية فوزه على السد في اللقاء الأول وخسارته من باختاكور في الثاني، فوقتها يجب أن يقدم بيرسبوليس هدية للراقي بالفوز على الزعيم، أو يكون قد قدمها بالفعل وفاز على الأسود، فأي نتيجة غير ذلك لبيروزي ستعني تأهل عيال الذيب رفقة الأوزباك.

في حالة خسارة قلعة الكؤوس في اللقاء الأول من الأبيض، سيدخل اللقاء الأخير وهو لا بديل له عن الفوز، فوقتها سيتراجع للمركز الثالث إذا انتهى لقاء بيرسبوليس وباختاكور بأي نتيجة غير التعادل، لكن بعد تحقيق الراقي الفوز في اللقاء الأخير سيكون عليه انتظار هدية من السد بالفوز على منافسه في الجولة الأخيرة إذا فاز بيروزي في اللقاء الأول ضد الأسود.

تعادل الأهلي مع السد وباختاكور:

لن يكون مصير الأهلي بين يديه في حالة التعادل في مباراتيه القادمتين في دوري أبطال آسيا، فوقتها سيحتاج إلى فرضية صعبة وهي تعادل بيرسبوليس مع باختاكور في مباراته الأولى وتعادله أيضاً أو خسارته في الثانية، فمساواته في النقاط سيتسبب في تراجع الراقي وفقدانه بطاقة العبور وذلك باللجوء إلى معايير التأهل في حالة التساوي.

ما هي فرص تأهل السد لدور 16 في دوري أبطال آسيا؟

المباراة الموعد الملعب السد - الأهلي الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

21:45 قطر والسعودية، 22:45 الإمارات استاد جاسم بن حمد بيرسبوليس - السد الإثنين 20 مايو 2019،

15 رمضان 1440،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات استاد أزادي، طهران

سيواجه السد في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا الأهلي في استاد جاسم بن حمد، وذلك قبل السفر إلى طهران ومواجهة بيرسبوليس الإيراني في معقله استاد أزادي.

فوز السد على الأهلي وبيرسبوليس:

سيكون هذا الخيار هو الأفضل للسد للتأهل لدور الـ16 في دوري أبطل آسيا 2019، فحينها سيصل للنقطة 13 ويتفادي مواجهة متصدر المجموعة الثالثة القوية جداً بتواجد الهلال والدحيل واستقلال والعين.

فوز السد على الأهلي أو بيرسبوليس والتعادل مع الآخر:

إذا انتصر السد في أحد مباراتيه القادمتين وتعادل في الأخرى سيصل للنقطة 11، وحينها سيتأهل أيضاً لثمن نهائي دوري أبطال آسيا وسيضمن الصدارة، فحينها سيستحيل على الأهلي الوصول للنقطة 11، ولن يصل إليها إلا باختاكور الذي سيجبر على التواجد في المركز الثاني بعد اللجوء لمعايير التأهل في حالة التساوي التي ستضع الزعيم في الصدارة.

فوز السد على الأهلي والخسارة من بيرسبوليس أو العكس:

ستتعقد أمور السد تماماً إذا خسر من الأهلي في اللقاء القادم في دوري أبطال آسيا، فحينها سيتراجع للمركز الثالث إذا فاز باختاكور على بيرسبوليس، وحينها لن يكون أمامه إلا خياراً واحداً هو الفوز في اللقاء الأخير ضد وصيف النسخة الماضية لحجز مقعداً في الدور القادم.

تعادل السد مع الأهلي وبيرسبوليس:

سيصل السد للنقطة 9 إذا تعادل مع الأهلي وبيرسبوليس في مباراتيه القادمتين في دوري أبطال آسيا، وعندها سيصل أيضاً الزعيم لثمن النهائي لأن نتائج الفرق الأخرى لابد أن تخدمه، لكنه سيقبل حينها بالمركز الثاني إذا انتصر باختاكور في مبارتيه القادمتين، أو فاز الراقي في لقائه الأخير ضد الأسود.

قد يحتفظ عيال الذيب بالصدارة أيضاً في حالة التعادل في المباراتين القادمتين، وذلك إذا انتهت المباراتان الأخرتان بين الفرق الأخرى بالتعادل أيضاً، أو انتصار بيروزي على الأسود وخسارة قلعة الكؤوس في اللقاء الأخير، ففي هذه الحالة سيصبح رصيد وصيف النسخة الماضية 8 نقاط بالتساوي مع باختاكور، وستكون بطاقة المركز الثاني حائرة بينهما.