فرصة ذهبية للأهلي والهلال والنصر .. أيهم سيعيد الصخرة للدوري السعودي؟

أحيانًا لا تأتي الفرصة مرتين، لكن هذه الفرصة أتت للأندية السعودية من جديد على طبق من ذهب، بعدما فرطوا بها مرتين على فترتي الانتقالات الماضيتين.

ما هي الفرصة الذهبية؟

نادي قطر القطري أعلن بشكل رسمي، فسخ عقد مدافعه الجزائري جمال بلعمري بالتراضي بين الطرفين، ورحيله عن صفوف الفريق قبل شهرين من الميركاتو الصيفي.

اللاعب كان قد انضم للنادي القطري في صيف 2021 في صفقة انتقال حر قادمًا من ليون الفرنسي.

قبل أن ينضم لقطر كانت هناك مفاوضات سعودية لإعادة الجزائري للدوري السعودي من جديد، لكن جميعها فشلت بغرابة شديدة.

حاليًا الأهلي السعودي أكثر الأندية حاجة لخدمات بلعمري، بجانب النصر، وينضم لهم في المركز الأخير الهلال حال رحيل المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو في نهاية الموسم.

لماذا رحل بلعمري عن السعودية من قبل؟

بلعمري دخل في عديد المشكلات مع مجلس إدارة نادي الشباب على مدار الموسم الماضي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية، فكان ينقطع عن التدريبات لفترات، وفترات يغادر البلاد.

في نهاية المطاف، قرر النادي السعودي الموافقة على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، لكنه وضع له بندًا يمنعه من اللعب بالدوري السعودي إلا بعد حصول الشباب على مبلغ مالي معين تم وضعه خلال فسخ التعاقد.

وخرج خالد البلطان؛ رئيس الشباب، محذرًا الأهلي من ضمه، ليس فقط من أجل هذا البند، وإنما نصحهم بالابتعاد عنه بداعي افتعال الأزمات في غرف خلع الملابس.

ماذا قدم بلعمري مع قطر؟

صاحب الـ32 عامًا خاض مع الفريق القطري 19 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع آخر.

رحيل الجزائري عن ناديه في هذا التوقيت ساهم به فشل منتخب بلاده في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، فلم يعد يبحث عن الاستقرار قبل المونديال.

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