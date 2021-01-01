فرس الرهان .. هل يكون إيجالو سببًا في تتويج الشباب بالدوري السعودي للمحترفين؟

إيجالو .. صفقة مدوية لصالح الشباب

حالة صنعها خالد البلطان المدير الفني للشباب خلال الفترة الأخيرة، بعقد صفقات مدوية ساهمت في استعادة الليوث أدائهم والمنافسة بقوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي بعد الغياب عن منصات التتويج لفترة طويلة للغاية.

ضم الكثير من اللاعبين أبرزهم كان الأرجنتيني إيفر بانيجا والبرتغالي فابيو مارتينيز، ليصنعوا حالة ليس لها مثيل في نادي الشباب وينافسون حاليًا على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، حيث فوزهم غدًا على الرائد يضعهم على القمة.

وواصل البلطان عمله بقوة خلال الفترة الأخيرة رغبة منه في حسم صفقة جديدة، وبالفعل تمكن من ضم النيجيري أوديون إيجالو لاعب شنجهاي الصيني والذي كان معارًا إلى مانشستر يونايتد حتى نهاية الشهر الماضي.

صفقة إيجالو قد تكمل ما ينقص الشباب خلال الكثير من المباريات في النصف الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كونه لم يمتلك المهاجم الصريح الهداف في تشكيلته.

الليوث هم أكثر الفرق تسجيلًا في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي حتى يومنا هذا، حيث سجل لاعبوه 30 هدفًا خلال 16 مباراة، ولكن بالنظر إلى مركز المهاجم الصريح، نجد فقط عبدالله الحمدان قد سجل هدفًا واحدًا وماكيتي ديوب قبل رحيله سجل هدفين.

باقي الأهداف التي سجلت بأقدام لاعبو الشباب في باقي المراكز سواء على المستوى الدفاعي، أو على مستوى خط الوسط والأجنحة، وهو ما عمل عليه البلطان أثناء التفاوض خلال ميركاتو الشتاء، صمم على التعاقد مع مهاجم صريح قوي مثل النيجيري إيجالو، فهل ينجح في قيادة هجوم الليوث ويقود الفريق للتتويج ببطولة الدوري؟

إيجالو بشكل عام خلال مسيرته حسب إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، أن إيجالو على مستوى الأندية خاض 365 مباراة أحرز خلالها 149 هدفًا وصنع 27 آخرين، وتعد فترته في شنجهاي الأكثر من ناحية نسبة التهديف حيث سجل خلال 55 مباراة 34 هدفًا.

وبدخول إيجالو بكل تأكيد مع كلًا من فابيو مارتينيز وكريستيان جوانكا وسيبا ومن خلفهم إيفر بانيجا، سيكون الشق الهجومي لصالح الشباب شرسًا للغاية، ويزيد من فرص الليوث من ناحية زيادة نسبة التهديف وحسم المباريات نحو التتويج باللقب.

ومن المعروف أن إيجالو يعد من اللاعبين المميزين داخل منطقة الجزاء، والذين يسجلون من أنصاف الفرص، وهو ما ينقص الشباب فيما يخص مركز المهاجم الصريح، فمن المتوقع أن يقدم إيجالو الكثير رفقة شيخ الأندية نحو التتويج باللقب خاصًة مع تعثر الهلال وابتعاد النصر إلى حد ما وكثرة أزمات الأهلي الفنية، ويكون النيجيري فرس الرهان.