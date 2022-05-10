فرديناند يطلب طرد هؤلاء النجوم من مانشستر يونايتد!

لم يتراجع ريو فرديناند عن انتقاده الأخير لنجوم مانشستر يونايتد حيث وصف غرفة تبديل الملابس بأنها "ضعيفة الذهن" وطالب برحيل بعض الأسماء عن الفريق.

وكان نادي الشياطين الحمر قد خسر برباعية نظيفة ضد برايتون يوم السبت الماضي، وهو ما أثار غضب مدافع الفريق السابق.

ولم يتوقف ريو عن انتقاد اللاعبين فقط، بل استشاط غضبه أيضًا على رالف رانجنيك المدير الفني المؤقت للفريق.

ماذا قال فرديناند؟

تحدث أسطورة كرة القدم الإنجليزية عن لاعبي الفريق واستهتارهم، ووضع نفسه مكان رانجنيك في غرفة الملابس، موضحًا ما كان ليفعله لو كان مدربًا للفريق.

حيث قال: "إذا سألت ألبرت مورجان، رجل المعدات، سيقول إنه يوجد الكثير من التنظيف للقيام به، كنت سأفسد غرفة التغيير تلك بالنسبة للمبتدئين، سأكون مجنونًا".

وواصل: "عليك أن تسأل هؤلاء اللاعبين، هل هناك من يهتم؟ أريد أن أعرف أنه يتم طرح هذه الأسئلة، لأنني إذا علمت أن شخصًا ما لا يهتم، فسأناديهم وأقول لهم أن يخرجوا من النادي".

وأضاف: "أود أن أقول لهم ألا يأتوا ويلعبوا بعد ذلك، إذا كنت أشم رائحة أنك لا تهتم، وأنت لا تعطيني الإجابات أو الطاقة التي نحتاجها لنكون فريقًا يمكنه على الأقل المنافسة في البطولات، فعليك الخروج من هنا".

وانتقد ريو المدرب المؤقت رانجنيك لأنه "أذاع ملابس يونايتد القذرة علنًا" وجعل غرفة الملابس غير مستقرة.

حيث أوضح: "إنه صعب للغاية لأنه لا يمكنك المقارنة، كانت غرفة تغيير الملابس الخاصة بنا مستقرة حقًا، ومبنية على الفوز والنجاح، والثقافة الصحيحة، غرفة تغيير الملابس الحالية مختلفة جدًا".

ماذا عن موسم اليونايتد الحالي؟

فشل مانشستر يونايتد رسميًا في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد خسارته المدوية برباعية من برايتون.

ويتبقى له مواجهة وحيدة ضد كريستال بالاس خارج الديار، يحتاج الفوز بها لضمان التأهل لبطولة الدوري الأوروبي، في ظل منافسة فريق وست هام على الحصول على المركز.

فيما فشل الشياطين الحمر في تحقيق أي بطولة تذكر هذا الموسم، بعد الفشل محليًا وأوروبيًا حتى في الوصول لأدوار متقدمة من المنافسات.

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