فرديناند للامبارد: تشيلسي في أشد الحاجة إليك

رسالة من الزميل السابق في المنتخب الإنجليزي

بعث قائد المنتخب الإنجليزي الأسبق ريو فرديناند، رسالة لزميله في المنتخب العقد الماضي فرانك لامبارد، لحث الأخير على قبول مهمة قيادة ناديه تشيلسي، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، بعد عودته إلى وطنه إيطاليا لتدريب يوفنتوس.

ويعرف المحلل التلفزيوني الشهير في الوقت الراهن، أن وسائل الإعلام البريطانية تربط مستقبل سوبر لامبارد بناديه السابق، من قبل حتى رحيل المدرب المدخن، وذلك بعد ظهور بصمة لامبارد مع فريقه ديربي كاونتي، الذي وصل معه لنهائي "البلاي أوف" المؤهل للبريميرليج الموسم المُقبل.

ومع تأخر إعلان تعيين عودة لامبارد لبيته القديم في منصب المدير الفني، رفض فرديناند الاكتفاء بموقف المشاهد، مستغلاً القصة التي نشرها ديديه دروجبا عبر "انستجرام"، وقال "يجب عليهم فعل ذلك، وأعتقد أنه (لامبارد) سيتولى المهمة".

رجل المباراة باختيار جمهور @GoalAR هو النجم المغربي حكيم زياش👏#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/bAuXXgqdcp — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وتابع "هل يتحدث؟ نعم وأعتقد أنه قريب جدًا من المنصب، ولأنه يتحدث، فهذا يعني قريب من المنصب ولذلك يتحدث"، خاتمًا تعليقه بشكل الرسالة الخاصة للامبارد قائلاً "فرانك. اقبل المنصب وأعتبر تشيلسي في أمس الحاجة إليك، إنه صديقي ويجب أن يتولى قيادة تشيلسي لأنه يستحق ذلك".