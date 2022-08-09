فرديناند: إدارة يونايتد لا يجب أن تسمح برحيل رونالدو .. أين سيجدون 24 هدفًا؟

أسطورة مانشستر يونايتد يدافع عن رونالدو، ويؤكد أن الإدارة لا يجب أن تسمح برحيله.

يرى ريو فرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إدارة "الشياطين الحمر" لن تفكر حتى في رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في الوقت الحالي.

ويعتقد فرديناند، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد، أنه يجب على الإدارة التمسك بالمهاجم البرتغالي رغم رغبته في الرحيل، بسبب عدد الأهداف التي سجلها في الموسم الماضي، وعدم امتلاك الفريق لأي شخص آخر يمكنه مضاهاة هذه الأرقام.

وفي حديثه عبر البودكاست الخاص به، والذي نقلته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ، في أعقاب هزيمة مانشستر يونايتد على أرضه أمام برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، دافع فرديناند عن رونالدو، قبل أن يجادل بأن النادي لن يسمح له بالرحيل في الوقت الحالي.

ماذا قال فرديناند؟

في البداية تحدث قائد مانشستر يونايتد السابق عما إذا كان سيجعل رونالدو يبدأ مواجهة برايتون، بعد أن جلس على مقاعد البدلاء خلال الشوط الأول قبل إقحامه في الشوط الثاني.

وقال: "بالنسبة إلى اللاعب، فإن أسوأ شيء ممكن أن يحدث له هو الجلوس على مقاعد البدلاء والدخول إلى مباراة".

وأضاف: "كان يجب أن يبدأ ويقول له المدرب لديك 45 دقيقة لتقوم فيها بما تجيده، لديه خبرة كافية ليحكم بنفسه على المباراة".

وتابع: "مانشستر يونايتد لا يمكن أن يسمح له بالرحيل الآن، أين سيجدون لاعبًا يسجل 24 هدفًا؟".

وأردف: "يجب أن يقولوا له لا يوجد محادثات، أنت لن تذهب إلى أي مكان".

واختتم: "لا يمكن أن يسمحوا له بالرحيل، لا يوجد لاعب يمكنه تسجيل 24 هدفًا، ونونيز ذهب إلى ليفربول وهالاند في مانشستر سيتي".

ما هو وضع رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

يعيش رونالدو موقفًا معقدًا مع مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن "أولد ترافورد".

وغاب "صاروخ ماديرا" عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد، قبل أن يعود في الأسبوع الأخير منها، ليثير الجدل من جديد بعد مغادرة ملعب "أولد ترافورد" بين شوطي مواجهة رايو فاييكانو الودية، التي لعب الشوط الأول منها.

وعلى الرغم من رغبة رونالدو في الرحيل، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد تعارض الأمر حتى الآن.

ومع غياب الأندية الراغبة في الحصول على خدمات رونالدو، فإن البرتغالي قد يضطر للاستمرار مع مانشستر يونايتد خلال موسم 2022-23.