فرج عامر يحذر الزمالك بسبب أبو جبل

أنباء عن مفاوضات الزمالك مع أبو جبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

وجه محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، اليوم السبت، تحذير شديد اللهجة لمجلس إدارة الزمالك بسبب مفاوضاتهم مع محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري.

وكان أبو جبل قد لعب للزمالك في وقت سابق قبل الرحيل بعد الابتعاد عن المشاركة لمدة طويلة وجلوسه احتياطيًا.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الزمالك ليس له حق في التفاوض مع أبو جبل في الوقت الحالي.

وجاءت رسالة التحذير من فرج عامر على النحو التالي: "ليس من حق الزمالك أن يفاوض أبو جبل حارس سموحة الذي مازال مرتبط بعقد مع سموحة لمدة موسمين، هي الدنيا سايبة إلي هذة الدرجة".

ويسعى الزمالك في الوقت الحالي لتأمين حراسة مرماه بسبب في حالة غياب جنش تواجد عماد السيد ولم يتمكن من حماية عرين الأبيض على أكمل وجه.