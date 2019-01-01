فرج عامر: مسؤول كبير أخبرني بمؤامرة لهبوط سموحة للدرجة الثاني

الفريق السكندري يعاني في المراكز الأخيرة بالدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، عن مؤامرة تُحاك ضد ناديه من أجل الهبوط به إلى دوري الدرجة الثانية، موضحًا عقده مؤتمرًا صحفيًا لكشف كافة الحقائق أمام الرأي العام.

الفريق السكندري يعاني الموسم الجاري من تراجع كبير في النتائج والأداء، أدى لمصارعته الهبوط في المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ25 نقطة فقط من 26 مباراة.

وقال فرج عامر، خلال تصريحاته لبرنامج "راديو 9090" الإذاعي: "لا أعلم ما سبب كل ما يتعرض له سموحة الموسم الجاري، لماذا كل هذا التعنت والأخطاء التحكيمية التي نتعرض لها؟، الحكام تنزل إلى أرض الملعب وهدفها فقط خسارة سموحة، لا أقول أننا نقدم أفضل أداء بل أننا الأسوأ لكن فقط أريد أن يمنحني التحكيم حقي وبعدها إذا خسرت بعشرة أهداف سأكون راضيًا".

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وأضاف: "هناك مؤامرة يتعرض لها سموحة من أجل هبوطه إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم، مسؤول كبير أخبرني بأن هذا ما يدور في اتحاد الكرة، بسبب انتقادي لمسؤولي الجبلاية عقب ما حدث في كأس العالم روسيا 2018".

رئيس سموحة اختتم: "قريبًا سأكشف كل المستور في مؤتمر صحفي كبير، وأنا لا أخشى أحد، وسنقبل هبوط سموحة إذا كنا نأخذ حقنا بالفعل وليس بمؤامرات".

يذكر أن الفريق السكندري يستعد لمواجهة الزمالك بعد غدٍ الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ24 بالدوري.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم أجنبي بناءً على طلب مسؤولي القلعة البيضاء، الذين أعلنوا تكفلهم بجلب حكام أجانب لكافة مبارياتهم المقبلة بالدوري.