فرج عامر: مرتضى منصور وافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة

سوق الانتقالات يبدأ مبكرًا في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، عن تمكنه من الحصول على موافقة رئيس الزمالك بضم ثنائي الفريق على سبيل الإعارة.

ويسعى سموحة لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، من أجل تفادي الاقتراب من الهبوط مرة أخرى مثلما حدث في الموسم الحالي.

وتمكن فرج عامر من الحصول على موافقة مرتضى منصور رئيس الزمالك، باستعارة كلًا من محمد أشرف روقا، والمهاجم مصطفى محمد في الموسم الجديد.

وقال عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا على صورة مع مرتضى منصور: "شكرًا سيادة المستشار مرتضي منصور الزمالك يوافق علي إعارة روقا ومصطفي محمد لسموحة الموسم القادم".

وينافس الزمالك في الوقت الحالي على لقب الدوري المصري الممتاز، حيث تستأنف المباريات عقب انتهاء مباريات كأس الأمم الإفريقية.

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وودع منتخب مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه في دور الـ16، بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

📊إسلام سليماني في أخر 8⃣ مباريات لعبها في كأس الأمم الإفريقية، ساهم بخمسة أهداف.👌

⚽️ 3 أهداف

🎯 تمريرتين حاسمتين #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/uV8a0pHiiq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019