فرج عامر: مبروك كابتن حسن شحاتة مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

فرج عامر يثير الشكوك حول تولي حسن شحاتة تدريب منتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أثار محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، الشكوك حول اقتراب حسن شحاتة من تدريب منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وكان حسن شحاتة دخل ضمن المرشحين لقيادة منتخب مصر مرة أخرى، عقب رحيل المكسيكي خافيير أجيري بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ووجه عامر التهاني لحسن شحاتة على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بتولي المعلم تدريب منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك كابتن حسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب المصري أرجو أن يختار من يعاونة بنفسه، ويعطي كافة الصلاحيات".

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث هناك ترشيحات محلية هي الأقوى بين حسن شحاتة وحسام حسن وإيهاب جلال.