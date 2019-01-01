فرج عامر : أتمنى عدم خسارة سموحة أمام الأهلي بركلة جزاء ظالمة

سموحة يواجه الأهلي مساء اليوم الساعة العاشرة بتوقيت مصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن أمنيته بعدم الخسارة أمام النادي الأهلي بخطأ تحكيمي في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم بالدوري المصري.

سموحة يواجه الأهلي مساء اليوم الساعة العاشرة بتوقيت مصر على ملعب استاد بتروسبورت بالجولة الـ32 لمسابقة الدوري الممتاز.

رئيس سموحة كتب عبر صفحته على "فيس بوك" "يغيب عن سموحة أمام الأهلي عدد ليس بقليل من نجوم الفريق، لكن هناك ثقة بلا حدود في أي لاعب سيتواجد بالملعب".

خاص | مدرب تونس يوضح حالة فرجاني ساسي، ويواصل انتقاد ملاعب السويس https://t.co/rNHJ12Cmu7 pic.twitter.com/LIxdC6zcTb — جول مصر (@goaleg) May 11, 2019

وواصل فرج عامل "نثق في الروح التي يستمدها الفريق من حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، سنكون ندًا قويًا للأهلي في المباراة".

وأنهى رئيس النادي السكندري "نتمنى عدم الخسارة بركلة جزاء ظالمة كما هي العادة في مبارياتنا مع الأهلي والزمالك هذا الموسم على أقل تقدير".

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يُذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الأول في بطولة الدوري المصري برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.