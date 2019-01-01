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الدوري المصري الممتاز

فرجاني ساسي يقدم اعتذاره لأبو جبل: لم أقصد الإهانة

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التونسي اعتذر أثناء مباراة الزمالك وسموحة ويكرر اعتذاره مجددًا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توجه التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، بالاعتذار إلى محمد أبو جبل؛ حارس مرمى سموحة، عما بدر منه خلال مواجهة فريقين منذ قليل.

التونسي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، لكنه قام بالسخرية من طريقة محاولة الحارس للتصدي للجزائية، باحتفاله بنفس الطريقة.

وقام ساسي بالاعتذار لأبو جبل في الملعب عقب احتفاله مباشرة، لكنه كرر اعتذاره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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لاعب وسط الفارس الأبيض كتب: "أتقدم بخالص الاعتذار لمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، على الاحتفال العفوي غير المقصود بعد تسجيلي هدف في شباكه مع فريق الزمالك".

وأضاف: "أؤكد تقديري الكامل للحارس ولكل لاعب داخل منظومة الكرة المصرية، ولا أقصد إهانة أي فرد بعد الهدف، هو ما تعودت عليه خلال مسيرتي الاحترافية".

يذكر أن الفوز أعاد الفارس الأبيض إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الـ16.

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