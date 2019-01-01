فرجاني ساسي يقدم اعتذاره لأبو جبل: لم أقصد الإهانة

التونسي اعتذر أثناء مباراة الزمالك وسموحة ويكرر اعتذاره مجددًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، بالاعتذار إلى محمد أبو جبل؛ حارس مرمى سموحة، عما بدر منه خلال مواجهة فريقين منذ قليل.

التونسي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، لكنه قام بالسخرية من طريقة محاولة الحارس للتصدي للجزائية، باحتفاله بنفس الطريقة.

وقام ساسي بالاعتذار لأبو جبل في الملعب عقب احتفاله مباشرة، لكنه كرر اعتذاره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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لاعب وسط الفارس الأبيض كتب: "أتقدم بخالص الاعتذار لمحمد أبو جبل حارس مرمى فريق سموحة، على الاحتفال العفوي غير المقصود بعد تسجيلي هدف في شباكه مع فريق الزمالك".

وأضاف: "أؤكد تقديري الكامل للحارس ولكل لاعب داخل منظومة الكرة المصرية، ولا أقصد إهانة أي فرد بعد الهدف، هو ما تعودت عليه خلال مسيرتي الاحترافية".

اتقدم بخالص الاعتذار لمحمد ابوجبل حارس مرمي فريق سموحة عن الاحتفال العفوي الغير مقصود بعد تسجيلي هدف في شباكه مع فريقي الزمالك.

واؤكد تقديري الكامل للحارس ولكل لاعب داخل منظومة الكرة المصرية ولا اقصد اهانة اي فرد بعد الهدف وهو ما تعودت عليه خلال مسيرتي الاحترافية.🙏 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) ٣ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن الفوز أعاد الفارس الأبيض إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز الـ16.