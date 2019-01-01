فرجاني ساسي يعلن نجاح العملية الجراحية

لاعب الزمالك يجري عملية ناجحة في القدم

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، عن إجراء عملية جراحية ناجحة في القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

فرجاني ساسي تعرض للإصابة خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام حسنية أغادير المغربي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فرجاني ساسي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها الآتي:

"الحمد لله، والشكر لله عملت اليوم العملية بنجاح، وأرجو من الجميع الدعاء. شكرًا على الاهتمام والدعم".

الحمد لله والشكر لله عملت اليوم العملية بنجاح وارجو من الجميع الدعاء 🙏

شكرا على للإهتمام والدعم ❤ pic.twitter.com/eSIHIcGkL8 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) April 17, 2019

إصابة فرجاني ساسي عبارة عن شرخ في شظية القدم، حيث يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة تصل إلى 6 أسابيع مقبلة.

وكان الاتحاد التونسي قد طلب استقدام فرجاني ساسي إلى تونس، من أجل إجراء جراحة تركيب شريحة في قدمه، بعد تعرضه للإصابة.