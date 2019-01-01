فرجاني ساسي يستعد للظهور مع تونس في مارس القادم
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
يستعد النجم التونسي فرجاني ساسي، للعودة مرة أخرى لمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.
المدرب ألاين جيريسي قرر عودة اللاعب وفقاً لبعض التقارير الصحفية، بعد تألقه بشكل لافت مع الزمالك المصري.
قرعة الدوري الأوروبي - مواجهات سهلة لأرسنال وتشيلسي وإنتر
وعلى جانب آخر يبقى موقف حمدي النقاز غامضاً من تمثيل منتخب بلاده في فترة الراحة الدولية بمارس القادم.
يأتي ذلك بسبب غضب مدرب الفريق عليه، بعد تصريحاته وخلافاته المستمرة مع الجهاز الفني.
💢 لا يمكنك أن تستبعد عنصر الإصابات من أي رياضة، لكن يمكنك أن تقلل احتمالية حدوثها ويمكنك تقليصها— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019
زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA
ومن غير المتوقع أن يُجري مدرب تونس أي تغييرات جذرية للقائمة القادمة لفريقه.
راكيتيش مطلوب في بايرن ميونخ وبرشلونة يستبعد إنتر
وفي سياق متصل يبدي الفرنسي امتعاضه من تصريحات حمدي الحرباوي، وغلق ملف مشاركته مع تونس بشكل نهائي.
تونس تلعب مباراتها القادمة يوم 22 مارس القادم أمام إي سواتيني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.