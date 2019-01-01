فرجاني ساسي يرفض الراحة ويخوض تدريبات المستبعدين

ساسي يغيب عن الزمالك في مباراتي حسنية أكادير والمصري البورسعيدي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض التونسي فرجاني ساسي، صانع ألعاب نادي الزمالك، الحصول على إجازة، وأصر على حضور تدريبات المستبعدين في مقر النادي.

واستبعد فرجاني من مباراة الزمالك أمام حسنية أكادير المقرر لها غدًا في دور ربع نهائي الكونفدرالية، بسبب الإنذارات وأيضًا أمام المصري البورسعيدي المقرر لها الأسبوع المقبل بالدوري المصري.

وكانت الإجازة لفرجاني الفترة الموقوف بها أمام أكادير والمصري البورسعيدي، ولكنه رفض الحصول عليها وخوض التدريبات استعدادًا للعودة للمشاركة.

ونجح ساسي في قيادة الزمالك للفوز على حساب سموحة بعد إحراز الهدف الوحيد للفريق عن طريق ركلة جزاء والحفاظ على صدارة الدوري المصري.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 58 نقطة، بينما يأتي الأهلي خلفه برصيد 56 نقطة.