فرجاني ساسي يحضر تدريبات الزمالك استعدادًا للإسماعيلي

اللاعب التونسي سيغيب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي فريقه، خلال الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي.

الزمالك سيواجه الإسماعيلي مساء يوم الخميس المقبل، باللقاء المؤجل من الإسبوع العاشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جروس هنأ لاعبي الزمالك على الصعود إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وطلب منهم غلق هذا الملف، والتركيز على مباريات الدوري لاستعادة الصدارة.

🗨️- أحمد ناجي: أحمد الشناوي أدي بشكل غريب للغاية في المباريات الأخيرة، ويجب علي أن اتحدث معه لتفادي هذه الأخطاء في الفترة المقبلة. pic.twitter.com/bhufcCynQc — جول مصر (@goaleg) April 15, 2019

وشهدت تدريبات الزمالك، تأدية اللاعبين الأساسيين لتدريبات تأهيلية، من أجل التغلب على الإرهاق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

وشهدت التدريبات تواجد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، ليتوجه إليه الجهاز الفني واللاعبين للطمئنان عليه، بعد التعرض لإصابة قوية خلال مباراة حسنية أغادير.

الزمالك نجح في الصعود إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على حسنية أغادير بهدف دون رد، في إياب ربع النهائي.